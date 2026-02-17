विज्ञापन

ऋचा चड्ढा को भरोसेमंद व्यक्ति ने दिया था धोखा, बोलीं-  मैं भोली थी

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने करियर का शुरुआती अनुभव बयां किया और बताया कि उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति ने धोखा दिया. 

ऋचा चड्ढा को मिला धोखा
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस और निर्माता ऋचा चड्ढा ने अपने करियर की शुरुआत के दौरान एक कड़वे अनुभव को साझा किया है. उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति पर वह बहुत भरोसा करती थीं, उसने उनके हितों के खिलाफ काम किया और उन्हें धोखा दिया था. ऋचा ने बताया कि इस घटना से उन्हें यह सबक मिला कि हर कोई आपका ध्यान नहीं रख सकता या आपके बारे में नहीं सोच सकता. ऋचा ने कहा, “अपने करियर की शुरुआत में मुझे यह कड़वा सबक मिला कि हर कोई आपका इतना ध्यान नहीं रखता. मैं भोली थी. कुछ लोग थोड़े से अंतर से भी खतरा महसूस करते हैं और नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाएं या उनकी स्पॉटलाइट छीन लें.”

ऋचा चड्ढा ने कहा-सच्ची राइटिंग और कहानी का असर मायने रखता है

यह अनुभव उनके लिए काफी परेशान करने वाला था, लेकिन इससे उन्होंने अपनी पसंद का बचाव करना और सही लोगों पर भरोसा करना सीखा. उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वह उनसे संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं. आम धारणा है कि बड़े एक्टर्स से अप्रोच करना मुश्किल होता है, लेकिन ऋचा ने इसे गलत बताया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “एक सोच है कि हमसे संपर्क करना कठिन है, लेकिन यह सच नहीं. मेरे लिए सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट, सच्ची राइटिंग और कहानी का असर मायने रखता है. मैं हमेशा सही कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूं.”

शुरुआती दिनों में कम आंकी गईं ऋचा चड्ढा

ऋचा ने शुरुआती दिनों में कम आंके जाने की बात भी कही. वह चाहती हैं कि इंडी क्रिएटर्स बिना झिझक के अच्छे रोल और कहानियों के लिए संपर्क करें. ऋचा एक नई नॉन-फिक्शन सीरीज का निर्माण कर रही हैं. इसके जरिए ऋचा का मकसद दर्शकों को जानी-पहचानी जगहों को नई नजर से देखने के लिए प्रेरित करना है. साथ ही कम जानी-पहचानी कहानियों को उजागर कर भारत की सांस्कृतिक गहराई और इंसानी जज्बे को सेलिब्रेट करना है.

निर्माता बनीं ऋचा चड्ढा

यह सीरीज ट्रैवल, कल्चर और भारत भर में लोगों और जगहों को परिभाषित करने वाली कहानियों पर आधारित होगी. यह जिज्ञासा और सहानुभूति से प्रेरित कहानी है. सीरीज भारत की विविधता समुदायों, परंपराओं और जीवन अनुभवों की कहानी को दिखाएगी. दर्शकों को आज के नजरिए से संस्कृति का जीवंत और इमर्सिव अनुभव मिलेगा. 

