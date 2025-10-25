स्पॉट बॉय से बना एक्टर, सनी देओल की गदर में काजी के रोल से जीता दिल, अब अध्यात्म के राह पर चला यह मशहूर विलेन

90 के दशक में बॉलीवुड की कई फिल्मों में विलेन का रोल निभाने वाले इशरत अली को क्या आप जानते हैं? इशरत अली वही हैं जिन्होंने सुपरहिट फिल्म गदर में काज़ी का रोल निभाया था. अपनी लाजवाब एक्टिंग के चलते दर्शकों के बीच इशरत अभी भी काफी मशहूर हैं. इशरत ने 'गदर' के साथ ही 'क्रांतिवीर' जैसी कई फिल्मों में विलेन के रोल निभाए. पिता के गुजर जाने के बाद परिवार और बहन की शादी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. उस समय उन्होंने एक्टिंग के सपने को कुछ वक्त के लिए किनारे रख दिया और पिता का बिजनेस संभालने लगे. इशरत ने फैसला किया कि जब तक घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे फिल्मों की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे. उन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई, परिवार को स्टेबल किया और फिर पूरी तरह से अपने सपनों की ओर मुड़ गए.

फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम

जब वे मुंबई पहुंचे, तो किसी को नहीं जानते थे. कोई गॉडफादर नहीं, कोई पहचान नहीं. मगर हिम्मत और लगन उनके पास थी. शुरुआत उन्होंने एक स्पॉट बॉय के रूप में की कैमरा यूनिट में सहायक के तौर पर. यही वह समय था जब इशरत ने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी — लाइटिंग, कैमरा एंगल, शॉट सेटअप, और सबसे जरूरी, एक्टर की मेहनत.

‘कालचक्र' से मिली पहचान

इशरत की किस्मत तब बदली जब उनके एक दोस्त ने बताया कि निर्देशक दिलीप शंकर फिल्म ‘कालचक्र' (1988) के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे हैं. इशरत ने ऑडिशन दिया और अपने जबरदस्त अभिनय से दिलीप शंकर को इंप्रेस कर लिया. उन्हें फिल्म में यशवंत कात्रे, एक भ्रष्ट नेता का किरदार मिला. यहीं से उनकी पहचान बन गई. दर्शकों ने उन्हें इस रोल में इतना पसंद किया कि उन्हें कई फिल्मों में विलेन के रोल मिलने लगे.

अब लाइमलाइट से कोसों दूर

बता दें कि इशरत में साल 2014 के बाद से कोई फिल्म नहीं की. इशरत अब पूरी तरह से फिल्मों से दूर हैं और अध्यात्म की राह पर निकल चुके हैं. वह अब पांच वक्त की नमाज पढ़ने के साथ ही खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मुंबई में अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेहद ही सादा जीवन जी रहे हैं.