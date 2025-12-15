विज्ञापन

बहुत खूंखार था असली रहमान डकैत, अफेयर का शक हुआ तो मां को मार दी गोली, 3 शादियों से थे 13 बच्चे

धुरंधर में अक्षय खन्ना के रहमान डकैत वाले रोल पर खूब तालियां पीट ली. लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में यह रहमान डकैत कितना खूंखार था.

बहुत खूंखार था रहमान डकैत
नई दिल्ली:

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, लेकिन पूरी फिल्म चुरा ले गए हैं अक्षये खन्ना. उनका किरदार रहमान डकैत इतना पावरफुल है कि दर्शक थिएटर में तालियां बजा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और मीम्स शेयर कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किरदार असली जिंदगी के एक खूंखार पाकिस्तानी गैंगस्टर से इंस्पायर्ड है? सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की कहानी इतनी भयावह है कि फिल्म भी उसके सामने फीकी लगती है.

रहमान डकैत ने अपनी मां को उतारा था मौत के घाट

रहमान डकैत का जन्म 1976 में पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके में हुआ था. ल्यारी अपराध, गैंगवार और ड्रग्स का गढ़ माना जाता था. रहमान के पिता दाद मोहम्मद और चाचा अंडरवर्ल्ड में एक्टिव थे. परिवार ड्रग्स तस्करी, फिरौती और इलाकाई झगड़ों में शामिल था. बचपन से ही हिंसा रहमान की जिंदगी का हिस्सा थी. महज 13 साल की उम्र में उसने पटाखे फोड़ने से रोकने पर एक शख्स पर चाकू से हमला किया. 15 साल की उम्र में दो ड्रग डीलरों को मार डाला. लेकिन सबसे चौंकाने वाली वारदात 1995 की थी – रहमान ने अपनी मां खदीजा को गोली मार दी. पुलिस को बताया कि मां पुलिस की मुखबिर बन गई थी. अफवाहें थीं कि उसे शक था कि मां का राइवल गैंग से अफेयर है. फिल्म 'धुरंधर' में भी यह सीन दिखाया गया है जहां अक्षये खन्ना का किरदार मां की हत्या करता नजर आता है.

रहमान डकैत के 13 बच्चे थे

जेल से भागकर रहमान ने अपना साम्राज्य खड़ा किया. 2000 के दशक में वह ल्यारी का बेताज बादशाह बन गया. ड्रग्स, हथियार तस्करी, फिरौती और किडनैपिंग उसके धंधे थे. उसके गैंग ने दुश्मनों के सिर काटकर फुटबॉल खेलने जैसी क्रूर हरकतें कीं. गैंगवार में 3500 से ज्यादा लोग मारे गए. रहमान ने तीन शादियां कीं और 13 बच्चे थे. राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए पीपुल्स अमन कमिटी बनाई, जो एमक्यूएम और पीपीपी से जुड़ी थी. वह इतना ताकतवर था कि दाऊद इब्राहिम भी उससे सतर्क रहता था.

चौधरी असलम का एनकाउंटर

2009 में कराची पुलिस के सुपरकॉप चौधरी असलम (फिल्म में संजय दत्त का रोल) ने ऑपरेशन चलाया. रहमान को क्वेटा के पास फेक एनकाउंटर में मार गिराया गया. वह 80 से ज्यादा मामलों में वांटेड था. उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुटे. विधवा ने फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया, लेकिन केस अनसुलझा रहा. चौधरी असलम को 2014 में तालिबान ने बम से उड़ा दिया.

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान की क्रूरता, स्टाइल और ऑरा को परफेक्टली कैद किया है. उनका एंट्री सीन गाने 'FA9LA' पर वायरल है. फिल्म ने रिलीज के 10 दिनों में 351 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. सेकंड वीकेंड में 112 करोड़ की कमाई रिकॉर्ड है. दर्शक कह रहे हैं – हीरो रणवीर हैं, लेकिन विलेन ने फिल्म चुरा ली! 'धुरंधर 2' मार्च 2026 में आएगी, जहां रहमान की मौत के बाद की कहानी दिखेगी. असली रहमान की जिंदगी साबित करती है कि रीयल लाइफ कभी-कभी रील से ज्यादा डरावनी होती है.

