रश्मिका मंदाना बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हनिया! गुपचुप सगाई के बाद डायमंद रिंग फ्लॉन्ट करती आईं नजर

रश्मिका मंदाना ने अपनी अपकमिंग फिल्म "थम्मा" के गाने 'रहें ना रहें हम' के लिए अपने प्यार का इजहार किया और कहा है कि उनकी प्यारी दोस्त ऑरा भी इस गाने में अभिनेत्री के साथ थिरक रही हैं. रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपनी चार पैरों वाली दोस्त ऑरा के साथ बैठी हैं और इस नए रिलीज़ हुए गाने को सुन रही हैं. लेकिन इस वीडियो जो बात फैंस ने नोटिस की वो थी विजय देवरकोंडा से सगाई के बाद रश्मिका मंदाना की डायमंड एंगेजमेंट रिंग, जिसकी झलक एक्ट्रेस ने पहली बार दिखाई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

रश्मिका ने कैप्शन में लिखा, "यह फिल्म का पहला गाना था जो मैंने शूटिंग के दौरान सुना था, और अब भी... मुझे इस गाने से प्यार हो गया है. क्या हम ऑरा के मेरे साथ थिरकने के बारे में भी बात कर सकते हैं? सोचिए अगर उसे पता होता कि स्क्रीन पर दिख रही लड़की मैं हूं... तो वह कितनी कन्फ्यूज हो जाती! काश वह आपसे बात कर पाती! या यूं कहें कि यह गाना गा पाती!!"

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें हाल ही में जानकारी सामने आई है कि रश्मिका मंदाना ने साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है. जबकि फरवरी 2026 में दोनों शादी कर सकते हैं.

बता दें कि शुक्रवार को रिलीज हुआ नया गाना "रहें ना रहें हम", सौम्यदीप सरकार द्वारा गाया गया है, जिसे हिटमेकर जोड़ी सचिन-जिगर ने संगीतबद्ध किया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है. सचिन-जिगर ने कहा था कि 'रहें ना रहें हम' दिल को छू जाता है.

गौरतलब है कि "थामा" में आयुष्मान आलोक की भूमिका में नजर आ रहे हैं. जबकि रश्मिका ताड़का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षसन और परेश रावल राम बजाज गोयल की भूमिका में दिखने वाले हैं. "थामा" दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है. इस फिल्म का निर्देशन 'मुंज्या' फेम निर्माता आदित्य सरपोतदार ने किया है.