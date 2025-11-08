शादी की अफवाहों के बीच रश्मिका मंदाना ने कहा, 'मैं उनके लिए गोली खा लूंगी', मैं विजय देवरकोंडा से शादी करूंगी...

रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. रिलीज़ से पहले एक्ट्रेस ने फैंस के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में भाग लिया, जहां उन्होंने को एक्टर विजय देवरकोंडा, पुष्पा 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीपफेक और रिश्तों पर बात की. द गर्लफ्रेंड के लिए आयोजित ऑनेस्ट टाउनहॉल कार्यक्रम के दौरान, रश्मिका से प्यार के बारे में उनके विचार और जीवनसाथी में उनके द्वारा महत्व दिए जाने वाले गुणों के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, मेरे टाइप का व्यक्ति वह है जो गहराई से समझने में सक्षम हो. मैं सामान्य अर्थों में बात नहीं कर रही हूं. यह जीवन को अपने दृष्टिकोण से समझने की क्षमता है.

वह कुछ स्थितियों को कैसे देखता है? मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समझने के लिए तैयार हो. कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में अच्छा हो और जो मेरे साथ या मेरे लिए हर स्थिति में खड़ा रहे. अगर कल मेरे खिलाफ युद्ध होता है, तो मुझे पता है कि वह व्यक्ति मेरे साथ लड़ेगा. मैं भी ऐसा ही करूंगी. मैं किसी भी दिन उसके लिए गोली खा लूंगी. ऐसा व्यक्ति मेरी तरह का है."

उन्होंने तब यह कहा है, जब उनकी और विजय की सगाई हो चुकी है. दोनों फरवरी 2026 में शादी करेंगे. द गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए, रश्मिका ने बताया कि उन्हें इस प्रोजेक्ट की ओर क्या आकर्षित किया. "मैंने गर्लफ्रेंड के लिए हां इसलिए कहा, क्योंकि मुझे लगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है. हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर इससे जुड़ाव महसूस कर पाएगा."