एजुकेशन में विजय पर भारी पड़ती हैं रश्मिका, एक दो नहीं कर रखी हैं तीन डिग्रियां, जानें उम्र में बड़ा कौन

सालों की अटकलों और चुप्पी के बाद आखिरकार साउथ सिनेमा के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दोनों 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर सात जन्म के बंधन में बंध जाएंगे. अरावली की वादियों में बसे शाही वेन्यू पर 24 फरवरी से प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं. संगीत, मेहंदी और हल्दी की रस्मों की रौनकें नजर आने लगी हैं. इन खुशियों के बीच ये भी जान लेते हैं कि ये दोनों सितारे कितना पढ़े लिखे हैं और दोनों में कितना एज गैप है.

दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

अगर बात करें पढ़ाई की तो रश्मिका मंदाना ने अपनी स्कूल एजुकेशन कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के एमएस रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉर्स से इंग्लिश लिटरेचर, जर्नलिज्म और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया. यानी फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया.

वहीं विजय देवरकोंडा ने पुट्टपर्थी के सत्या साई हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के मामले में भी ये जोड़ी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है. शायद यही वजह है कि दोनों अपने करियर को लेकर इतने फोकस्ड और प्रोफेशनल नजर आते हैं.

उम्र का फासला

अब बात करते हैं दोनों की उम्र के अंतर की यानी कि एज गैप की. रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 को हुआ था. इस लिहाज से वो इस समय 29 साल की हैं और इस साल अप्रैल में 30 की हो जाएंगी. दूसरी ओर विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को हुआ था और वो 36 साल के हैं. यानी दोनों के बीच करीब सात साल का एज गैप है. हालांकि फैंस का मानना है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और इनकी केमिस्ट्री इस बात का सबूत है. अब सभी को 26 फरवरी का इंतजार है. जब ‘वीरोश' की ये जोड़ी हमेशा के लिए एक हो जाएगी.