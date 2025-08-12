रणवीर शौरी बने ‘बिंदिया’ के एंबेसडर, सौरभ शुक्ला के मजेदार कमेंट ने बढ़ाई फैंस की कंफ्यूजन

आज के दौर में जहां ट्रैवल प्लान्स बड़ी बारीकी से बनाए जाते हैं और हर जगह इन्फ्लुएंसर्स की सिफारिशों का बोलबाला है, वहीं एक पूरी तरह काल्पनिक शहर ने इंटरनेट की कल्पना को अपने कब्जी में ले लिया है. इस शहर का नाम है बिंदिया. यह सब शुरू हुआ अभिनेता रणवीर शौरी की एक पोस्ट से, जिसमें उन्होंने खुद को 'बिंदिया का आधिकारिक एंबेसडर' घोषित करते हुए कैप्शन लिखा, "बिंदिया शहर जैसा कोई और शहर नहीं". रणवीर के इस पोस्ट पर लोगों के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं.

उनकी यह पोस्ट देखते ही वायरल हो गई और फैंस के बीच उत्सुकता और उलझन का माहौल बन गया. अभिनेत्री साई तम्हंकर और अभिनेता सुशांत सिंह जैसे कलाकार भी इस 'शहर' को देखने की अपनी इच्छा जाहिर करने लगे. ऐसा शहर जिसे कोई भी नक्शे पर ढूंढ नहीं पा रहा था. लेकिन असली चिंगारी तब लगी जब दिग्गज अभिनेता सौरभ शुक्ला ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "छोटे बच्चे अब बिंदिया शहर के टूरिस्ट एंबेसडर बन गए हैं…पूरा भौकाल मचा दिया". “छोटे बच्चे” और “भौकाल” जैसे शब्दों ने इशारा किया कि यह महज कोई साधारण ट्रैवल प्रमोशन नहीं है.

कुछ ही समय में इंटरनेट पर खबरें फैलने लगीं कि रणवीर शौरी बिंदिया में घूमते हुए उसके आकर्षण, जैसे नदी और रहस्यमयी 'दावन क्लब'दिखा रहे हैं. जिज्ञासु नेटिजन्स ने इस शहर की खोज शुरू की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी. यह चतुराई से बनाई गई और बेहतरीन ढंग से पेश की गई कैंपेन इतनी सफल रही कि अब हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर बिंदिया है कहां, और असली कहानी क्या है? चाहे इसका राज जो भी निकले, एक बात तो तय है- बिंदिया आज के समय का सबसे चर्चित ऐसा शहर है, जो असल में मौजूद ही नहीं है.