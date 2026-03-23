बॉक्स ऑफिस के नए किंग रणवीर सिंह, ‘धुरंधर 2’ से सबसे तेज 300 और 400 करोड़ का बनाया रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस को अपना नया बादशाह मिल गया है, और उनका नाम है रणवीर सिंह (Ranveer Singh). 'धुरंधर 2 (Dhurandhar 2 Box Office Collection)' के साथ उन्होंने सिर्फ वापसी नहीं की, बल्कि कमबैक के मायने ही बदल दिए और अपनी अलग पहचान बना ली. इसे रिकॉर्ड तोड़ सफलता कहा जा रहा है, जहां रणवीर ने भारत में सबसे तेज 300 करोड़ और 400 करोड़ की कमाई कर नया बेंचमार्क सेट किया है, जिसे इंडस्ट्री साल तक याद रखेगी. उन्होंने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के हिंदी कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया और इस बार भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग दी.

इस सफलता को और खास बनाती है इसकी कहानी. 3 साल की मेहनत के बाद रणवीर की वापसी पर सबकी नजरें थीं. सुरक्षित रास्ता चुनने की बजाय उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा किरदार निभाया, और शानदार प्रदर्शन किया. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज' सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है, बल्कि एक बड़ा फिनॉमेनन बन चुकी है, जिसकी जान है उनका दमदार प्रदर्शन.

रणवीर सिंह ने धुरंधर 2 के हर सीन में अपनी एनर्जी, इमोशन और स्टार पावर से जान डाल दी है, जिससे साफ होता है कि वो अपनी पीढ़ी के बेहतरीन कलाकारों में से एक क्यों हैं. उनके अभिनय को बड़े-बड़े दिग्गजों ने भी शानदार बताया है. बॉक्स ऑफिस से लेकर एक्टिंग तक, रणवीर सिंह इस समय भारत में नंबर वन बन गए हैं.

सबसे खास बात यह है कि वह इसी फ्रेंचाइजी के अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिससे साबित होता है कि यह सिर्फ एक बार की सफलता नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली जीत है. ऐसे समय में जब इंडस्ट्री को लगातार हिट्स और बड़े मनोरंजन की जरूरत है, रणवीर सिंह ने दोनों दिए हैं, और खुद को इस समय का बेमिसाल बॉक्स ऑफिस किंग साबित किया है.