'बेशर्म' में सोनाक्षी के साथ असहज थे रणबीर कपूर, इस एक्ट्रेस को दिलाना चाहते थे लीड रोल, डायरेक्टर ने किया खुलासा

फिल्म डायरेक्टर अभिनव कश्यप इन दिनों बहुत ही शॉकिंग खुलासे कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सलमान खान पर फिल्म दबंग को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं. अब डायरेक्टर ने अपनी एक और फिल्म बेशर्म के स्टार रणबीर कपूर के बारे में खुलासा किया है. अभिनव ने कहा कि फिल्म में पहले सोनाक्षी सिन्हा को लिया जा रहा था, लेकिन रणबीर कपूर बहुत ही ज्यादा असहज फील कर रहे थे. इसके बाद फिल्म में पल्लवी शारदा को हीरोइन बनाया गया. डायरेक्टर ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें कैटरीना कैफ को फिल्म में बतौर एक्ट्रेस लेने को कहा गया था.

अभिनव कश्यप का खुलासा

डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह फिल्म में कैटरीना नहीं बल्कि सोनाक्षी को इस रोल के लिए सही मान रहे थे. क्योंकि सोनाक्षी फिल्म दबंग में उनके साथ काम कर चुकी थीं. इसलिए वह उन्हें इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन रणबीर इसके लिए तैयार नहीं हुए. नई एक्ट्रेस पल्लवी शारदा को फिल्म में लेने पर उन्होंने कहा, 'इंडस्ट्री उनकी जैसी नई अभिनेत्री को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना बर्दाश्त नहीं कर सकती. अभिनव ने बताया कि यही वजह थी कि उनके और सोनाक्षी के बीच अफेयर की खबरें आईं. अभिनव ने सोनाक्षी को फिल्म में लेने की इच्छा के बारे में बात करते हुए बताया, 'हमने तय किया था कि हम ऑडिशन के जरिए एक ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो इस किरदार के लिए फिट बैठती हो. पल्लवी शारदा ने ऑडिशन दिया और रणबीर, उनके माता-पिता और वायकॉम मैनेजमेंट समेत सभी को वह पसंद आईं'.

कैटरीना कैफ के लिए किया फोर्स

डायरेक्टर ने कहा, 'कैटरीना मेरी पसंद नहीं थीं, रणबीर ने मुझसे पूछा था, वो फिल्म करना चाहती हैं, तो उन्हें लेने पर विचार करो. मैंने कहा, वो इस रोल के लिए सही नहीं हैं. मुझे दिल्ली की एक पंजाबन चाहिए. कैटरीना को अपने लहजे पर काम करने की जरूरत थी और मैं इसे छिपा नहीं पाता. अगर आप देखें, तो इससे पहले उनकी सभी फिल्मों में यह साफ तौर पर देखा गया है कि वो या तो एनआरआई हैं या विदेशी, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल पाती थीं. या तो उन्होंने विदेश में पढ़ाई की थी या फिर विदेश में रह रही थीं'. अभिनव ने कहा कि उन्होंने लीड रोल के लिए कई एक्ट्रेस का ऑडिशन लिया था और इस लिस्ट में तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, तमन्ना भाटिया और परिणीति चोपड़ा भी शामिल थीं. बता दें, फिल्म बेशर्म साल 2013 में रिलीज हुई थी.



