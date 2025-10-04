नानी नीतू कपूर के साथ स्पॉट हुईं रणबीर कपूर की भांजी, लुक्स देख फैंस कहेंगे- बॉलीवुड में कब आएंगी

लगता है कपूर फैमिली से एक और हीरोइन आने वाली है, क्योंकि रणबीर कपूर की भांजी समारा साहनी अब बहुत बड़ी और सुंदर हो चुकी हैं. समारा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और बी-टाउन पार्टी में भी नजर आती हैं. समारा फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाती हैं और अब तो पैप्स के कैमरों में भी कैद होने लगी हैं.अब समारा अपनी स्टार नानी नीतू कपूर के साथ पब्लिकली स्पॉट हुई हैं. इस वीडियो में देख सकते हैं कि वह अब कितनी बड़ी हो चुकी हैं. रणबीर कपूर की भांजी ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो शेयर कर करके 80 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स कर लिए हैं.



नानी संग स्पॉट हुईं समारा

इस वीडियो में आप देखेंगे कि आइस वॉश डेनिम पर येलो रंग का टॉप पहने समारा कितनी खूबसूरत दिख रही हैं. वह अपनी नानी के साथ पैपराजी से खुलकर बात करती नजर आ रही हैं. पैप्स ने कहा कि वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों के बड़े फैंस हैं, और इस पर नीतू ने कहा थैंक्यू और समारा ने भी पैप्स का धन्यवाद किया. इसके बाद नानी-नातिन दोनों ही ब्लैक रंग की कार में बैठकर चली गईं. इस दौरान समारा बहुत कॉन्फिडेंट दिखीं और उन्होंने पैप्स को बाय कहा. इस वीडियो के वायरल होने पर लोग कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, चलिए जानते हैं.

समारा को देख क्या बोले यूजर्स ?

सबसे पहले तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है. 20 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इस वीडियो को लाइक कर कर दिया है. समारा को देख एक यूजर ने लिखा है, वह अपने मामा रणबीर की तरह दिखती हैं'. दूसरे फैन ने लिखा है, मुझे तो समारा उनकी नानी नीतू कपूर कर ही तरह दिख रही हैं'. तीसरे ने लिखा है, क्या समारा भी अब बॉलीवुड में आएंगी? इस पर कई यूजर्स ने लिखा है, स्टारकिड्स पैप्स के कैमरों के सामने आ रहे हैं तो समझ जाओ वो बॉलीवुड में भी आएंगे. बता दें, समारा फिलहाल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वहां अपने नये-नये वीडियो शेयर करती रहती हैं. समारा का लुक पहले से बहुत बदल चुका है. समारा की उम्र अभी महज 14 साल है.