आलिया भट्ट को किस करते दिखे रणबीर कपूर, ये वाली न्यू ईयर फोटो देखी आपने ?

आलिया और राहा की नई फोटो

इस फोटो में आलिया ने राहा को गोद में लिया हुआ है. इससे अगली तस्वीर में सनसेट के समय समुद्र के किनारे खड़े होकर हाथ हिला रही थीं. एक फोटो में आलिया ने डेक पर स्कूबा गियर की झलक दिखाई. मतलब आलिया और रणबीर ने स्कूबा डाइविंग भी की. एक फोटो में आलिया पिंक ड्रेस में नजर आ रही हैं. उन्होंने नीले आसमान के सामने अपने पैरों की एक तस्वीर भी पोस्ट की.

आलिया ने फैन्स को नए साल की बधाई दी

एक्टर ने सीटी बजाते हुए अपना वीडियो शेयर किया है. उन्होंने तस्वीरों को कैप्शन दिया, 2024 to do - keep it wholesome & soul-some...आप सभी को नया साल मुबारक हो.

हाल ही में आलिया ने इंस्टाग्राम पर 2023 में अपनी अचीवमेंट का एक वीडियो शेयर किया. इसमें साल के यादगार पलों की कई तस्वीरें शामिल थीं. उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "2 0 2 3". उनके पोस्ट के बाद रणवीर सिंह ने एक दिल वाला इमोजी पोस्ट किया. वीडियो की शुरुआत रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से उनके लुक से हुई.