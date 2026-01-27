विज्ञापन

क्या रणबीर कपूर की एनिमल के आएंगे तीन पार्ट?, सीक्वल को लेकर एक्टर ने दिया बड़ा हिंट

रणबीर कपूर की एनिमल साल 2023 में आई थी. इस फिल्म ने आते ही बवाल काट दिया था. अब फैंस को इसके सीक्वल का इंतजार है. जिसे लेकर रणबीर ने हिंट दे दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
क्या रणबीर कपूर की एनिमल के आएंगे तीन पार्ट?, सीक्वल को लेकर एक्टर ने दिया बड़ा हिंट
क्या रणबीर कपूर की एनिमल के आएंगे तीन पार्ट?
नई दिल्ली:

रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी में से एक हैं. वो ये जवानी है दीवानी, बर्फी, एनिमल, संजू और वेक अप सिड जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं. रणबीर इन दिनों, रामायण, संदीप रेड्डी वांगा की सीक्वल, एनिमल पार्क और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. जहां रामायण दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली है, और लव एंड वॉर के भी 2026 में रिलीज होने की बात कही जा रही है. वहीं संदीप रेड्डी वांगा की मच अवेटिड सीक्वल के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं आया है. अब, एनिमल एक्टर ने खुद डेडलाइन हॉलीवुड के साथ बातचीत में प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ एक हिंट दे दी है.

रणबीर ने दिया हिंट

जब रणबीर ने एनिमल पार्क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- संदीप इस समय दूसरी फिल्म बना रहे हैं. हम 2027 में फिल्म शुरू करेंगे. ये अभी थोड़ा दूर है. संदीप ने बस इस बात का इशारा दिया है कि वो फिल्म के साथ असल में क्या करना चाहते हैं. वो इसे तीन हिस्सों में बनाना चाहते हैं. दूसरे हिस्से का नाम एनिमल पार्क है. हम पहली फिल्म से ही आइडिया शेयर कर रहे हैं. वो कहानी को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं.

होगा डबल रोल

रणबीर ने आगे कहा- ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि अब मुझे दो किरदार निभाने को मिलेंगे, विलेन और हीरो. तो ये बहुत ही रोमांचक प्रोजेक्ट है और डायरेक्टर भी बहुत ओरिजिनल हैं, और मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं.

एनिमल की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और बॉबी देओल विलेन के किरदार में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. अब इसके सीक्वल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranbir Kapoor, Animal Movie, Ranbir Kapoor Biopic, Ranbir Kapoor Animal Fees, Ranbir Kapoor Animal Japan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com