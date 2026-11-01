कंगना रनौत के साथ राणा दग्गुबाती ने 'स्केरी पिक्चर' का किया ऐलान, हॉरर फिल्म को रवि बाबू करेंगे डायरेक्ट

हैलोवीन के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित 'हॉररकॉन इंडिया 2026' में राणा दग्गुबाती ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया. उन्होंने बताया कि वह 'स्केरी पिक्चर' (Scary Picture) नाम की एक हॉरर फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन तेलुगु फिल्म निर्माता-अभिनेता रवि बाबू करेंगे, जो अपनी लीक से हटकर बनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में होंगी. कंगना ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर इस खबर की पुष्टि की.



कंगना रनौत की अगली फिल्म का नाम 'स्केरी पिक्चर'

'हॉररकॉन' के दौरान लिए गए वीडियो में राणा को मंच पर अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए देखा जा सकता है. स्क्रीन पर दिख रही झलक से पता चलता है कि फिल्म का नाम 'स्केरी पिक्चर' है. फिल्म के नाम से संकेत मिलता है कि इसे हिंदी में बनाया जाएगा. हालांकि राणा के प्रोडक्शन हाउस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कंगना ने इंस्टाग्राम के एक पेज से एक वीडियो रीपोस्ट किया है, जिसमें अभिनेता-फिल्म निर्माता इस फिल्म के बारे में बता रहे हैं. राणा ने 'हॉररकॉन' (HorrorCon) में अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, "यह एक हॉरर फिल्म है. इसके निर्देशक रवि बाबू हैं, जो मेरे दोस्त हैं. उन्होंने तेलुगु में कई हॉरर फिल्में बनाई हैं और यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है. फिल्म के टाइटल की घोषणा सबसे पहले यहीं की जा रही है. हमने अभी तक किसी हिंदी प्रेस को इसकी जानकारी नहीं दी थी. यह पहली बार है जब हम इसके बारे में बता रहे हैं."

रवि बाबू का काम

रवि, दिवंगत दिग्गज तेलुगु अभिनेता चलापति राव के बेटे हैं. वह 1998 से एक अभिनेता और 2002 से एक निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं. वह अपनी लीक से हटकर, अलग जॉनर वाली और एक्सपेरिमेंटल फिल्ममेकिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. भले ही उनकी फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल न रही हों, लेकिन अपनी अनोखी और अलग तरह की शैली के लिए वे हमेशा चर्चा में रही हैं. 2023 में उन्होंने 'बेब' (Babe) जैसी एक फिल्म 'अधुगो' (Adhugo) बनाने की कोशिश की थी, जिसमें एक सुअर का बच्चा मुख्य किरदार था. अपने पूरे करियर में रवि ने कमिंग-ऑफ-एज कहानियों से लेकर थ्रिलर तक कई तरह की फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें से ज्यादातर में स्लैपस्टिक कॉमेडी की झलक देखने को मिलती है. पिछले साल वे 'कॉफी विद अ किलर' (Coffee with a Killer) में नजर आए थे और इस साल उन्होंने 'रेजर' (Razor) का निर्देशन किया. यह फिल्म निर्माता-अभिनेता मशहूर चेहरों के साथ काम नहीं करते, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि 'स्केरी पिक्चर' (Scary Picture) में वे क्या नया लेकर आते हैं.

कंगना रनौत का वर्कफ्रंट

कंगना इस समय हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद (MP) हैं. वह राजनीति और फिल्मों दोनों में एक्टिव हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. ​इस साल वे 'भारत भाग्य विधाता' (Bharat Bhhagya Viddhaata) में नजर आईं, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था. इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और इसने दुनिया भर में कुल 8 करोड़ की कमाई की. यह फिल्म अभी Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है.

