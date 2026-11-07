Ramayana: योद्धा की तरह सीता के राक्षसों से लड़ने पर रामायण की दीपिका चिखलिया का आया रिएक्शन, बोलीं- 'ऐसे सीन की जानकारी नहीं'

नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट वन' में साई पल्लवी ने सीता का रोल प्ले किया है. उनके निभाए किरदार को लेकर फैंस के बीच चर्चा छिड़ गई है. खासकर इस बात को लेकर कि उन्हें युद्ध में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है. जहां कुछ दर्शकों को यह सीन पसंद आई है, वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि यह उस रामायण से अलग क्यों है, जिसे वे अब तक जानते-समझते आए हैं. अब, दीपिका चिखलिया, जिन्होंने रामानंद सागर के 1987 के टीवी सीरियल 'रामायण' में सीता का यादगार किरदार निभाया था. इस विवाद पर अपनी राय रखी है.लगभग चार दशक बीत जाने के बाद भी लोग सीता के किरदार के रूप में दीपिका चिखलिया को याद करते हैं. उन्होंने माना कि उन्होंने रामायण को पढ़ा है या जिन पर काम किया है, उनमें उन्हें ऐसे सीन देखने को नहीं मिले. हालांकि, एक्ट्रेस ने फिल्म निर्माताओं की सोच को पूरी तरह से खारिज नहीं किया. उन्होंने माना कि रामायण को कई अलग-अलग तरीकों से बताया गया है और इसमें काफी अंतर भी हो सकता है. नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट वन' के जरिए यह महाकाव्य बड़े पर्दे पर आ रहा है. ऐसे में मुख्य किरदारों के अलावा उन कम जाने-पहचाने पात्रों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनके फैसलों, संघर्षों और बलिदानों ने इस कालजयी कहानी को आकार दिया.

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साई पल्लवी के एक्शन सीन पर दीपिका चिखलिया की प्रतिक्रिया

हाल ही में 'द फ्री प्रेस जर्नल' के साथ बातचीत के दौरान दीपिका से फिल्म में साई पल्लवी के एक्शन सीन को लेकर मिल रही मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा, "हां, मैंने इंस्टाग्राम पर वह (एक्शन सीक्वेंस) देखा. मुझे सच में नहीं पता. वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण, जो हमारी 'रामायण' सीरियल का मुख्य आधार थीं. मुझे याद नहीं कि उनमें कहीं भी इस तरह के सीन थे, लेकिन हमारे देश में 300 से ज्यादा रामायण हैं. हर कहानी, हर रामायण दूसरी से थोड़ी अलग है. इसलिए हो सकता है कि मेकर्स ने किसी ऐसी रामायण से कुछ लिया हो, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है."इस सीक्वेंस को लेकर हो रही आलोचना को देखते हुए, दीपिका का जवाब काफी नपा-तुला था. उन्होंने सीधे तौर पर इसके सही या गलत होने पर सवाल उठाने के बजाय यह माना कि उनकी समझ उन ग्रंथों पर आधारित है, जिनसे रामानंद सागर का 'रामायण' सीरियल प्रेरित था. दिलचस्प बात यह है कि दीपिका ने यह भी बताया कि उन्होंने अभी तक नितेश तिवारी की पूरी फिल्म नहीं देखी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सिर्फ वह एक्शन सीक्वेंस देखा था और दिवाली के बाद पूरी 'रामायण' देखेंगी.

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नितेश तिवारी ने साई पल्लवी की 'सीता' को योद्धा का रूप क्यों दिया?

यह बहस तब शुरू हुई, जब दर्शकों ने साई पल्लवी की 'सीता' को एक्शन सीक्वेंस में हिस्सा लेते देखा, जिसमें खर और दूषण की सेना के साथ उनका टकराव भी शामिल था. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह चित्रण महाकाव्य के प्रचलित संस्करणों से मेल खाता है, जबकि कुछ अन्य लोगों ने सीता के चरित्र के एक अलग पहलू को दिखाने के इस फैसले का समर्थन किया. हालांकि, नितेश तिवारी ने फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके बारे में बात की थी. लॉस एंजिल्स प्रीमियर के दौरान अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए, निर्देशक ने बताया कि यह चित्रण 'अद्भुत रामायण' से प्रेरित है, जिसमें सीता को दिव्य स्त्री शक्ति के एक शक्तिशाली रूप में दिखाया गया है.इस संस्करण में, सीता 'सहस्र रावण' (हजार सिरों वाले रावण) को हराने के लिए महाकाली जैसा उग्र रूप धारण करती हैं. हालांकि, यह प्रसंग नितेश तिवारी की फिल्म में दिखाए गए युद्ध से अलग है, फिर भी फिल्म निर्माता ने सीता के योद्धा गुणों के लिए इसी ग्रंथ को प्रेरणा का स्रोत बताया है. नितेश तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिएटिव टीम ने उन हिस्सों के बीच अंतर रखा है. जहां सिनेमैटिक छूट ली जा सकती थी.



रणबीर कपूर और साई पल्लवी की 'रामायण' के बारे में

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा ​​द्वारा निर्मित, 'रामायण: पार्ट वन' 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में रणबीर कपूर राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आए. वहीं सनी देओल, हनुमान के किरदार में हैं.

