Rakhi Sawant ने टू-पीस पहन पूल फोटो की शेयर, फैन्स से पूछा- मोटी लग रही हूं क्या...Photo वायरल

राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'लोग सोचते हैं कि मैं स्विमिंग कॉस्टयूम नहीं कर पहन सकती हूं, टू-पीस बेशक मैं पहन सकती हूं लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मोटी हूं क्या आपको लगता है दोस्तों'. राखी की इन फोटो को फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Looking hot.. you are in a great shape', तो दूसरे ने लिखा है 'बहुत ही लाजवाब लग रही हो'.

बता दें कि, राखी सावंत (Rakhi Sawant) को बिग बॉस के बाद खूब सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं. कुछ दिनों पहले उनका 'ड्रीम में एंट्री' गाने रिलीज हुआ था, जिसके बाद अब राखी सावंत का दूसरा गाना 'लॉकडाउन' भी रिलीज हुआ है, जो कि खूब पसंद किया जा रहा है. राखी सावंत ने मैं हूं ना, दिल बोले हड़िप्पा, जोरू का गुलाम, एक कहानी जूली की और बुड्ढा मर जाएगा जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है.