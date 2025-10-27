सलमान खान के सपोर्ट में आईं राखी सावंत, दबंग डायरेक्टर को बोली- तुझे चप्पल से मारूंगी

सुपरस्टार सलमान खान और दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच झगड़ा अक्सर सुर्खियां बटोरता रहा है, जहां फिल्म मेकर ने स्टार पर कई आरोप लगाए हैं. अब राखी सावंत ने सलमान का बचाव करते हुए अभिनव को झूठा बताया है और यहां तक कह दिया है कि अगर वह कभी उनसे मिलीं तो उन्हें अंडे मारेंगी. राखी यूट्यूब पर हिंदी रश के पॉडकास्ट में शामिल होने के दौरान सलमान का बचाव करने और अभिनव को क्रिटिसाइज करने के लिए आगे आईं.
सलमान के बारे में बात करते हुए, राखी ने कहा, "भाई, धरती पर देवता है वो. मेरे लिए बहुत किया है, काम दिलाया है. मैं मार्केट में डाउन हो गई थी, काम दिलाया, बिग बॉस में लिया, मेरी मां के कैंसर के इलाज में मदद की."
इसके बाद राखी ने अपना ध्यान अभिनव और सलमान पर उनके कटाक्ष की तरफ लगाया. उन्होंने शेयर किया, "एक कान खजूरा है... वो टकला सलमान के खिलाफ बहुत बोल रहा है आजकल. तू जिधर भी मिला टकले, तुझे चप्पल से मारूंगी. कोई तो दबंग फिल्म में डायरेक्टर लिया था उसको. पता नहीं कौन है वो, हम तो नाम नहीं लेंगे. मेरी जुबान खराब नहीं करूंगी उस टकले का नाम लेकर."
राखी ने दावा किया कि अभिनव ने सेट पर दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि "लड़कीबाजी शुरू कर दी थी उसने". उन्होंने आगे कहा कि कथित तौर पर सलमान के पैसे बर्बाद करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था और यहां तक कि इशारा दिया कि "सलमान के दुश्मन" (सलमान के दुश्मनों) ने अभिनव को सुपरस्टार के खिलाफ बोलने के लिए पैसे दिए होंगे.
राखी ने अभिनव पर सलमान पर बॉडी शेमिंग करने, उनकी सेहत का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा, “अभी मीडिया में आकर गंदा-गंदा बोल रहा है, उनके परिवार के बारे में...झूठ बोलता है.” गुस्से में, राखी ने कसम खाई कि अगर वह कभी अभिनव के सामने आईं तो वह उस पर अंडे फेंकेंगी.
