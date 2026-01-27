धर्मेंद्र को अंकल कहती है इस सुपरस्टार की पत्नी, हीमैन के लिए इमोशनल पोस्ट में लिखा- 'काश! वह खुद यह सम्मान देख पाते'

विज्ञापन

सुपरस्टार राकेश रोशन की पत्नी पिंकी रोशन ने धर्मेंद्र को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया और लिखा- उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है. 

धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया
नई दिल्ली:

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की. इस सूची में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है. इसे लेकर देओल परिवार के साथ-साथ पूरा मनोरंजन जगत प्रसन्न है. अभिनेता राकेश रोशन की पत्नी पिंकी रोशन ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने धर्मेंद्र की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "मेरा दिल बहुत खुशी से भर गया है कि मेरे सबसे प्यारे अंकल धर्मेंद्र, जो मेरे बचपन और परिवार का अहम हिस्सा रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है."

पिंकी रोशन ने आगे लिखा, "बचपन से मैंने उनका प्यार और अपनापन महसूस किया है. वह एक बेहद स्नेही, सरल और नेक इंसान हैं, और हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगे. काश वह खुद यह सम्मान देख पाते. उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी. आपसे बहुत प्यार है, अंकल." बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में लंबे योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान मिला. उन्होंने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी मौजूदगी दर्ज की. 'ही-मैन' के नाम से मशहूर धर्मेंद्र ने 'शोले', 'सीता और गीता', 'यादों की बारात' जैसी क्लासिक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं. उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हैं. 

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है. इसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, और इसे दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. इसकी स्क्रिप्ट श्रीराम राघवन, अरिजीत बिस्वास और पूजा लाधा सुरती ने लिखी है. फिल्म में अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर, राहुल देव, विवान शाह, और एकावली खन्ना अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. हालांकि, फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया ही मिली.

