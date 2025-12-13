राकेश बेदी हुए धुरंधर में रणवीर सिंह से इम्प्रेस, डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में बोले- वो अपने घर जाके बैठ गया

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह की धुरंधर की हर कोई तारीफ कर रहा है. ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर तक इस फिल्म की सराहना कर रहा है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से भी आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म को प्यार मिल रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. हालांकि रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के रोल को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसी बीच धुरंधर में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी ने भी रणवीर सिंह के अभिनय की तारीफ की है. जबकि धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में भी अपनी बात रखी.

राकेश बेदी ने की रणवीर सिंह की तारीफ

वरिष्ठ एक्टर राकेश बेदी ने रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि इस पीढ़ी में उनके जैसा काम किसी और ने नहीं किया. रणवीर की मेहनत और अलग-अलग तरह के रोल करने की काबिलियत पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “रणवीर ने कितने तरह का काम किया है. आप खुद देखिए, जो रोल रणवीर ने किए हैं, क्या किसी और बड़े एक्टर ने वैसे रोल निभाए हैं? इतनी लगन के साथ, इतनी अलग-अलग किस्म के किरदार बहुत कम लोग कर पाते हैं. उन्होंने हर रोल को पूरे जोश और अलग अंदाज़ में किया है, चाहे वो बाजीराव हो या खिलजी हर किरदार में वो बिल्कुल नए रूप में नजर आए हैं.”

आदित्य धर के बारे में राकेश बेदी ने कही ये बात

इसके अलावा राकेश बेदी ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर के फिल्म की कामयाबी के बावजूद लो प्रोफाइल रहने पर भी बात की. उन्होंने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा, इस साल धुरंधर इतनी बड़ी हिट है और अभी तो बस शुरुआत है. ये तो आधी फिल्म है, आधी तो बाकी है. लेकिन वो लाइमलाइट में है ही नहीं. वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा. वो अपने घर जाके बैठ गया है. वह परिवार के साथ है. वह ऐसा नहीं है ओह मैंने ये क्या कर दिया वो कर दिया. वह शान-शौकत नहीं दिखा रहा है. वह ऐसा नहीं कर रहा है.

बता दें, धुरंधर का बजट 250 से 280 करोड़ का बताया गया है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में फिल्म ने 371 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं इसके चलते डायरेक्टर आदित्य धर अपनी वाइफ यामी गौतम और बेटे के साथ हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर गए थे, जिसके वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई थीं.