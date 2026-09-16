राजपाल यादव को कोर्ट से मिली राहत, दो हफ्ते में जमा कराने होंगे 2 करोड़, वकील ने बताया क्या क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में कम से कम 2 करोड़ जमा करने के लिए आखिरी बार दो हफ्ते का समय दिया है. लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि वे कोर्ट में 'ड्रामा' कर रहे थे. इस मामले में राजपाल यादव के वकील ने मीडिया से बात की. वकील भास्कर उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दो हफ्ते का समय मिलना उनके क्लाइंट के लिए 'बड़ी राहत' है. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि एक्टर की टीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों का पालन करेगी.

मंगलवार को कोर्ट के बाहर प्रेस से बात करते हुए उपाध्याय ने कहा, "हम इस आदेश का स्वागत करते हैं... कोर्ट ने हमें यह रकम जमा करने के लिए समय दिया है, जिसके लिए हम आभारी हैं. पहले यह रकम 5 करोड़ थी. अब कोर्ट ने इसे घटाकर 2 करोड़ कर दिया है. यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात है और हम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों का पालन करेंगे".

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मंगलवार (15 सितंबर) को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में राजपाल यादव के पिछले व्यवहार से कोर्ट को उन पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ. चीफ जस्टिस ने कहा, "उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए... कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? वे बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं. वही काम वे कोर्ट में भी कर रहे हैं."

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हालांकि, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर को दो और हफ्ते का समय दिया, क्योंकि उनके वकील ने बेंच को भरोसा दिलाया कि वे तय समय के अंदर कम से कम 2 करोड़ जमा कर देंगे और बाकी रकम के लिए जमानत देंगे. राजपाल यादव को अगली सुनवाई (जो 5 अक्टूबर को होनी है) तक गिरफ्तारी से कोर्ट का संरक्षण भी मिलता रहेगा. हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है.

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