अमिताभ बच्चन अयोध्या में बनवाएंगे धर्मशाला, 15 करोड़ की जमीन पर श्रद्धालुओं के लिए बनेगा आसरा

अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में प्रस्तावित एक धर्मशाला के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) को भवन-योजना प्रस्तुत की है जिसमें 20 से अधिक कमरे होने की संभावना है और जिसका नाम उनके पिता, प्रसिद्ध कवि तथा पूर्व राज्यसभा सदस्य हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा. अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित धर्मशाला देश के विभिन्न हिस्सों से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी.

जैन ने कहा, देश भर के प्रतिष्ठित लोगों ने अयोध्या के भव्य स्वरूप में योगदान दिया है. इसी क्रम में प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी एक धर्मशाला के नक्शे के लिए आवेदन किया है, जिसमें 20 से अधिक कमरे होंगे. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है.

जैन ने कहा, निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बाद प्रस्ताव की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार मंजूरी दी जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित धर्मशाला अयोध्या में बच्चन द्वारा खरीदी गई जमीन पर बनाई जाएगी और इसका नाम उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा. जैन ने कहा कि यह सुविधा दूर-दराज से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को व्यवस्थित आवास उपलब्ध कराने में मदद करेगी.

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