विज्ञापन

राजकुमार हिरानी ने बताया कैसे मिली बेटे की डेब्यू सीरीज की कहानी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आया आइडिया

राजकुमार हिरानी पहली बार एक सीरीज लेकर आ रहे हैं और इस सीरीज की कहानी उन्हें कोविड-19 के दौरान मिली. अब ये कहानी कैसे बनी और किस तरह ये आइडिया आया इस बारे में हिरानी ने बताया है.

Read Time: 2 mins
Share
राजकुमार हिरानी ने बताया कैसे मिली बेटे की डेब्यू सीरीज की कहानी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आया आइडिया
प्रीतम और पेड्रो से राजकुमार हिरानी का बेटा डेब्यू करने जा रहा है
Social Media
नई दिल्ली:

मशहूर फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी अपनी पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो लेकर आ रहे हैं. यह एक मजेदार सीरीज है, जिससे उनके बेटे वीर हिरानी भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं. हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है. इस सीरीज में कॉमेडी, साइबर क्राइम, मिस्ट्री और खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा. शो में अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी और मोना सिंह भी नजर आएंगे.

रिलीज से पहले ट्रेलर लॉन्च के दौरान राजकुमार हिरानी ने बताया कि प्रीतम एंड पेड्रो का आइडिया उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के समय मिला था. उस दौरान मुंबई साइबर सेल ने उनसे साइबर क्राइम पर फिल्म बनाने के लिए संपर्क किया था. वहीं से शुरू हुई बातचीत बाद में एक नई कहानी में बदल गई और प्रीतम एंड पेड्रो की शुरुआत हुई.

राजकुमार ने कहा, “कोविड के दौरान मुझे मुंबई साइबर सेल के प्रमुख का फोन आया था. वे साइबर क्राइम पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन इस विषय पर कोई काम नहीं कर रहा था. मैंने उनसे कहा कि वे मुझे इसका आइडिया बताएं, मैं घर से इस पर काम कर सकता हूं. इसी दौरान मेरी मुलाकात अमित दुबे से हुई. उन्होंने मुझे अपनी कुछ छोटी कहानियों की किताब दी, जिसमें कई ऐसे आइडियाज थे जिन पर शॉर्ट फिल्म बनाई जा सकती थी.”

यह भी पढ़ें: अरबाज खान की पत्नी से सोशल मीडिया पर पूछा सवाल, बुड्ढे के साथ खुश हो? सलमान की भाभी ने बताया कैसी चल रही है मैरिड लाइफ

उन्होंने आगे कहा, “उन कहानियों को पढ़ते समय मुझे लगा कि उनमें से एक आइडिया को बड़ी कहानी में बदला जा सकता है. कुछ दिनों बाद एक Zoom कॉल में मैंने बताया कि मैं उन कहानियों में से कोई कहानी नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी बनाना चाहता हूं. मुझे अपनी तरह से इसे बनाने का मौका मिला और यहीं से प्रीतम और पेड्रो का सफर शुरू हुआ.” अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी इस सीरीज को राजकुमार हिरानी ने बनाया और प्रोड्यूस किया है. यह उनकी पहली ओटीटी सीरीज है. प्रीतम और पेड्रो 3 जुलाई से सिर्फ जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pritam And Pedro, Rajkumar Hirani, Arshad Warsi, Entertainment, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com