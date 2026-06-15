राजकुमार हिरानी ने बताया कैसे मिली बेटे की डेब्यू सीरीज की कहानी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आया आइडिया

मशहूर फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी अपनी पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो लेकर आ रहे हैं. यह एक मजेदार सीरीज है, जिससे उनके बेटे वीर हिरानी भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं. हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है. इस सीरीज में कॉमेडी, साइबर क्राइम, मिस्ट्री और खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा. शो में अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी और मोना सिंह भी नजर आएंगे.

रिलीज से पहले ट्रेलर लॉन्च के दौरान राजकुमार हिरानी ने बताया कि प्रीतम एंड पेड्रो का आइडिया उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के समय मिला था. उस दौरान मुंबई साइबर सेल ने उनसे साइबर क्राइम पर फिल्म बनाने के लिए संपर्क किया था. वहीं से शुरू हुई बातचीत बाद में एक नई कहानी में बदल गई और प्रीतम एंड पेड्रो की शुरुआत हुई.

राजकुमार ने कहा, “कोविड के दौरान मुझे मुंबई साइबर सेल के प्रमुख का फोन आया था. वे साइबर क्राइम पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन इस विषय पर कोई काम नहीं कर रहा था. मैंने उनसे कहा कि वे मुझे इसका आइडिया बताएं, मैं घर से इस पर काम कर सकता हूं. इसी दौरान मेरी मुलाकात अमित दुबे से हुई. उन्होंने मुझे अपनी कुछ छोटी कहानियों की किताब दी, जिसमें कई ऐसे आइडियाज थे जिन पर शॉर्ट फिल्म बनाई जा सकती थी.”

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उन्होंने आगे कहा, “उन कहानियों को पढ़ते समय मुझे लगा कि उनमें से एक आइडिया को बड़ी कहानी में बदला जा सकता है. कुछ दिनों बाद एक Zoom कॉल में मैंने बताया कि मैं उन कहानियों में से कोई कहानी नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी बनाना चाहता हूं. मुझे अपनी तरह से इसे बनाने का मौका मिला और यहीं से प्रीतम और पेड्रो का सफर शुरू हुआ.” अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी इस सीरीज को राजकुमार हिरानी ने बनाया और प्रोड्यूस किया है. यह उनकी पहली ओटीटी सीरीज है. प्रीतम और पेड्रो 3 जुलाई से सिर्फ जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.