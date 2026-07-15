सिनेमाघरों में गूंजेगा 'जना नायकन' का नाम, सामने आई तमिलनाडु सीएम थलपति विजय की फिल्म की रिलीज डेट

Jan Nayakan Released Date Out: तमिलनाडू सीएम की सी. जोसेफ़ विजय की फिल्म 'जना नायकन' को सिनेमाघरों में रिलीज़ करने का मौका मिल गया है. इसी रलीज डेट को लेकर मेकर्स ने X पर कन्फर्म करते हुए बताया कि यह फिल्म भारत भर के सिनेमाघरों में 23 जुलाई को रिलीज़ होगी, जो इसके ओवरसीज़ डेब्यू से एक दिन पहले है. फिल्म छह महीने की देरी से रीलीज हो रही है.
Tested by fire.— KVN Productions (@KvnProductions) July 15, 2026
Forged by time.
Built for history.
The tougher the battle,
The louder the victory.#JanaNayaganFromJuly23#JanaNayakuduFromJuly23#JanNetaFromJuly23
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सोशल मीडिया x पर जारी की जन नायकन की रिलीज डेट
फिल्म के मेकर्स KVN प्रोडक्शंस ने x पर रिलीज डेट की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि आग में तपी. समय के साथ निखरी. इतिहास रचने के लिए बनी. लड़ाई जितनी मुश्किल, जीत उतनी ही जबरदस्त.
#JanaNayaganFromJuly23 #JanaNayakuduFromJuly23 #JanNetaFromJuly23"
फिल्म का पहला शो सुबह 9 बजे से होगा शुरू
NDTV के सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु के थिएटर में 'जना नायकन' के लिए सुबह 5 बजे का कोई खास शो नहीं होगा. राज्य में फिल्म का पहला शो सुबह 9 बजे शुरू होगा. उन्होंने बताया कि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमा हॉल में सुबह 5 बजे से ही शो दिखाए जाएंगे.
किस कारण रिलीज में हुई देरी
पहले यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेशन न मिलने और मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई की वजह से इसमें 6 महीने की देरी हो गई. लेकिन अब यह 23 जुलाई को सीनेमाघरों में ड्रॉप होने के लिए तैयार है.
क्या है जन नायकन की कहानी
इस फिल्म में मुख्य भूमिका साउथ सुपरस्टार थलपति विजय निभा रहे है, जो वर्तमान में राज्य के सीएम है. थालापति के फैंस उन्हें इसआखिरी बार फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) के जरिए बड़े पर्दे पर एक एक्शन-थ्रिलर करते हुए देखेंगे. यह फिल्म एक्शन थ्रिलर बेस्ड है. जिसकी कहानी दो वैचारिक रूप से विरोधी लोगों (एक जननायक और एक तानाशाह) के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें एक बच्चे के डर की वजह से उनके पुराने संघर्ष फिर से जाग उठते हैं, जो एक पूर्व पुलिस वाले (विजय) को इस युद्ध में खींच लेते हैं. बस इसी उठा पठक के बीच की कहानी है जन नायकन है.
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