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बॉलीवुड से चुराई गई हॉलीवुड की इस ऑस्कर विनिंग फिल्म की कहानी, राजीव ठाकुर ने किया चौंकाने वाला दावा 

'अवतार' जेक सली की कहानी है, जो एक पूर्व मरीन है और रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (RDA) की मदद के लिए जेनेटिकली इंजीनियर किए गए नावी-इंसान हाइब्रिड शरीर को ऑपरेट करता है.

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बॉलीवुड से चुराई गई हॉलीवुड की इस ऑस्कर विनिंग फिल्म की कहानी, राजीव ठाकुर ने किया चौंकाने वाला दावा 
बॉलीवुड से चुराई गई हॉलीवुड की इस ऑस्कर विनिंग फिल्म की कहानी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की फिल्मों पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि यहां साउथ और हॉलीवुड की फिल्मों से कहानियां चुराई जाती है. म्यूजिक को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगते हैं. गानों से लेकर म्यूजिक तक कॉपीड होने की बात होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड ने भी हिंदी सिनेमा से एक फिल्म की कहानी चुराई है. यही दावा कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन राजीव ठाकुर. राजीव ठाकुर ने हॉलीवुड की एक बड़ी और अवार्ड विनिंग मूवी पर बॉलीवुड फिल्म से कहानी चुराने का आरोप लगाया है.

राजीव ठाकुर ने एक पॉडकास्ट में कहा कि ‘लोग अक्सर कहते हैं कि भारत हॉलीवुड फिल्मों की नकल करता है, लेकिन जेम्स कैमरून की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'अवतार', अनिल कपूर की 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्म 'ठिकाना' की नकल है. उन्होंने 'ठिकाना' की कहानी बताई और कहा कि यह 'अवतार' से 10/10 मेल खाती है.'

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राजीव ठाकुर का चौंकाने वाला दावा

होस्ट वैभव मुंजाल ने पूछा कि क्या राजीव 'अवतार' की बात कर रहे हैं, जिसे जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया था. राजीव ठाकुर ने जवाब दिया, "हां, जेम्स कैमरून की 'अवतार'. मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं. लेकिन, अगर आप ठिकाना की कहानी सुनेंगे, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि इसकी कहानी 'अवतार' जैसी ही है."

 राजीव ने सुनाई ठिकाना की कहानी

इसके बाद राजीव ठाकुर ने 'ठिकाना' की कहानी सुनानी शुरू की, "यह फिल्म पुलिस अफसरों के बारे में है और अनिल कपूर भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं. वहीं, एक और ग्रुप डाकुओं का है, जो एक गांव में रहते हैं. प्राण उनके लीडर हैं और पूनम ढिल्लों उनकी बेटी हैं. पुलिस अनिल कपूर से एक डाकू का रूप धरकर गैंग में घुसने के लिए कहती है. वह कहे अनुसार काम करते हैं और कामयाब हो जाते हैं. उन्हें पूनम ढिल्लों से प्यार हो जाता है. दोनों मिलकर गांव के सभी डाकुओं को सरेंडर करने के लिए मना लेते हैं."

राजीव ने आगे कहा, "लेकिन पुलिस फोर्स में एक भ्रष्ट व्यक्ति है जो सभी डाकुओं को खत्म करना चाहता है. वह गांव पर हमला करने का फैसला करता है. अनिल कपूर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वह डाकुओं से सरेंडर करवा लेंगे. लेकिन भ्रष्ट पुलिसवाला हमला करने पर अड़ा रहता है और आगे बढ़ जाता है. अनिल कपूर, जो खुद एक पुलिसवाला है, डाकुओं की तरफ से लड़ने का फैसला करता है."

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 क्या है अवतार की कहानी

वहीं, 'अवतार' जेक सली की कहानी है, जो एक पूर्व मरीन है और रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (RDA) की मदद के लिए जेनेटिकली इंजीनियर किए गए नावी-इंसान हाइब्रिड शरीर को ऑपरेट करता है, ताकि पेंडोरा से कीमती मिनरल 'अनऑबटेनियम' निकाला जा सके. हालांकि, जेक को नावी कबीले के लीडर की बेटी नेतिरी से प्यार हो जाता है. जब कर्नल माइल्स क्वारिच कबीले पर हमला करते हैं, तो जेक पाला बदल लेता है और नावी के साथ मिलकर लड़ता है.

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