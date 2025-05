Operation Sindoor Reaction: पाकिस्तान पर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक, रजनीकांत बोले- जय हिंद, जंग शुरू हो चुकी है...

Operation Sindoor Live Updates: पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से दिया है. भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की अलग-अलग जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर और मुरीदके, साथ ही पीओके के मुजफ्फराबाद और कोटली में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय सेना का समर्थन किया.

रजनीकांत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी पोस्ट में लिखा, 'योद्धाओं की जंग शुरू हो चुकी है...जब तक मिशन पूरा नहींं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं. पूरा राष्ट्र आपके साथ है. @PMOIndia @HMOIndia #OperationSindoor जय हिंद.' इस पोस्ट को लाखों लोगों ने लाइक और शेयर किया और इस पूर खूब कमेंट्स भी आ रहे हैं.

The fighter's fight begins...



No stopping until the mission is accomplished!



The entire NATION is with you. @PMOIndia @HMOIndia#OperationSindoor



JAI HIND 🇮🇳