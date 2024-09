73 साल के रजनीकांत को फिल्म के सेट पर नाचते देख हैरान रह गए फैन्स, बोले- बुढापा छू नहीं पाया

रजनीकांत ने हाल ही में कुली के सेट पर क्रू मेंबर्स के साथ हल्के-फुल्के पलों के दौरान अपना ट्रेडमार्क स्वैग दिखाया. दिग्गज एक्टर को कुली के सेट पर मनासिलायो गाने पर थिरकते हुए देखा गया. सन पिक्चर्स ने रजनीकांत की एक्शन-ड्रामा कुली के सेट से एक बीटीएस वीडियो जारी किया. एक्टर और उनके क्रू मेंबर्स को अपने स्मार्टफोन पर वेट्टैयान का मनासिलायो ट्रैक देखते हुए देखा गया और बाद में उन्होंने अचानक डांस स्टेप्स किए. थलाइवा को उनके ट्रेडिशनल लुक में देखा गया. उन्होंने सफेद मुंडू और काले धूप के चश्मे के साथ ग्रीन कलर की शर्ट पहनी थी. गाना खत्म होने के बाद लोकेश कनगराज और उनके डांस स्टेप को देखने वाले बाकी क्रू मेंबर्स ने रजनीकांत के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया.

प्रोडक्शन कंपनी ने पोस्ट को कैप्शन दिया, "सुपरस्टार #कुली (फायर और ब्लास्ट इमोजी) के सेट से स्टाइल में ओणम मनाते हुए." एक फैन ने कमेंट किया, 70 में ये एनर्जी थलाइवा. एक फैन ने लिखा, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है. बाल उड़ना मायने नहीं रखता. अगर आपके पास एनर्जी और मजेदार सोल है तो यही काफी है. एक फैन ने यह भी कमेंट किया, "मुझे यकीन है कि मैं 70 के दशक तक नहीं जी पाऊंगा, अगर मैं जी भी पाया तो मुझे इनकी एनर्जी का बस 5 पर्सेंट चाहिए.

Wow !! #Coolie team recreated the Hook steps of #Vettaiyan Manasilaayo song🤩🔥



Superstar #Rajinikanth asking LokeshKanagaraj to dace with him....but Loki refused 😂pic.twitter.com/xoRKUBqg2x