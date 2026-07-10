राजेश शर्मा का हेल्थ अपडेट, स्वस्थ होने की अक्षय कुमार ने की प्रार्थना, कहा- जल्दी ठीक हो जा यार  

एक्टर राजेश शर्मा की बीते दिन प्रभास की फिल्म फौजी की शूटिंग के दौरान हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में कीड़े के काटने से तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं अक्षय कुमार ने अपने भूत बंगला को स्टार और एक्टर राजेश शर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जो वायरल हो रहा है. उन्होंने लिखा, शूटिंग के दौरान कीड़े के काटने के बाद मेरे प्यारे दोस्त राजेश की सेहत के बारे में सुनकर बहुत चिंता हुई. उम्मीद है कि महादेव उन्हें जल्द और पूरी तरह से ठीक होने का आशीर्वाद देंगे.
अक्षय कुमार ने राजेश शर्मा के लिए शेयर किया पोस्ट
आगे उन्होंने लिखा, जल्दी ठीक हो जा यार. अभी साथ बैठ के बहुत हंसना है. इस पोस्ट के साथ अक्षय कुमार ने राजेश शर्मा के साथ हंसते हुए एक फोटो भी शेयर की. पोस्ट पर लोगों ने रिएक्शन दिया और राजेश शर्मा के जल्द ठीक होने की कामना की है.
Very concerned to hear about my dear friend Rajesh's health condition after an insect bite while shooting. Hope Mahadev blesses him with fast and complete recovery. Jaldi theek ho ja yaar, abhi saath baith ke bhot hansna hai. pic.twitter.com/n8yH6IYxKH— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 9, 2026
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AICWA ने की जांच की मांग
ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की आगामी फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान अभिनेता राजेश शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. एआईसीडब्ल्यूए हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान दिग्गज अभिनेता राजेश शर्मा के अचानक बीमार पड़ने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है.
राजेश शर्मा का हेल्थ अपडेट
खबरों के मुताबिक, शूटिंग के दौरान अभिनेता राजेश शर्मा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई, जिसके बाद वे कोलकाता गए और उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इस मामले में तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की जा रही है. नवीनतम चिकित्सा जानकारी के मद्देनजर घटना की गंभीरता और भी चिंताजनक हो गई है. राजेश शर्मा अभी भी गहन चिकित्सा निगरानी में हैं, और खबरों के अनुसार, उनकी हालत अभी भी गंभीर है. उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एआईसीडब्ल्यूए का मानना है कि फौजी की शूटिंग के दौरान हुई इस मेडिकल इमरजेंसी स्थिति के कारणों की गहन, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच अत्यंत आवश्यक है.
फिल्म उद्योग का यह कानूनी और नैतिक दायित्व है कि वह प्रत्येक कलाकार, तकनीशियन और कर्मचारी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और चिकित्सकीय रूप से सुसज्जित कार्य वातावरण प्रदान करे. दुर्भाग्य से, एआईसीडब्ल्यूए ने देश भर के कई शूटिंग स्थलों पर खराब स्वच्छता, अपर्याप्त सफाई, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और उचित आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के बारे में बार-बार चिंता व्यक्त की है. हजारों कर्मचारी प्रतिदिन फिल्म सेट पर लंबे घंटे बिताते हैं, और किसी भी प्रकार की लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. एआईसीडब्ल्यूए इस बात से भी चिंतित है कि जब भी फिल्म सेट पर कोई गंभीर घटना घटती है, तो अक्सर पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाती. कर्मचारी और तकनीशियन अक्सर नौकरी खोने या पेशेवर परिणामों के डर से खुलकर बोलने से हिचकिचाते हैं. ऐसा माहौल पारदर्शिता और जवाबदेही में बाधा डालता है.
ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से रामोजी फिल्म सिटी स्थित फौजी शूटिंग सेट पर हुई घटना की तत्काल उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह करता है. जांच में अभिनेता राजेश शर्मा की चिकित्सा आपात स्थिति का सटीक कारण निर्धारित किया जाना चाहिए, यह जांच की जानी चाहिए कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वच्छता और आपातकालीन चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं, और निर्माता, प्रोडक्शन हाउस या किसी अन्य जिम्मेदार प्राधिकरण की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही का पता लगाया जाना चाहिए. यदि जांच के दौरान कोई चूक या लापरवाही पाई जाती है, तो सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. फिल्म के पैमाने या बजट की परवाह किए बिना, किसी भी व्यक्ति या प्रोडक्शन हाउस को जवाबदेही से छूट नहीं मिलनी चाहिए. एआईसीडब्ल्यूए आगे मांग करता है कि निर्माता और प्रोडक्शन हाउस राजेश शर्मा के चिकित्सा उपचार का पूरा खर्च वहन करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल मिले.
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