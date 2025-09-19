राज बब्बर के दामाद की 10 फोटो, टीवी का जाना नाम, तीसरी तस्वीर देख कहेंगे- सुपरस्टार की टक्कर का है सन इन लॉ

राज बब्बर बॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाते हैं, जिन्होंने 80 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया. हालांकि प्रोफेशनल से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा हुई तब जब उन्होंने एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से दूसरी शादी की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा बब्बर हैं, जिनसे 1975 में एक्टर ने शादी की थी और 1983 में वह अलग हो गए. कपल के दो बच्चे आर्या बब्बर और जूही बब्बर हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं. हालांकि बेहद कम लोग जानते होंगे कि जूही बब्बर के पति और राज बब्बर के दामाद भी एक जाने माने एक्टर हैं, जो टीवी पर अपनी एंकरिंग को लेकर काफी पॉपुलर हैं.

नहीं पहचाना राज बब्बर के दामाद और कोई नहीं एक्टर अनूप सोनी हैं, जिन्होंने सी हॉक्स और साया जैसे शोज से अपने टीवी करियर की शुरुआत की.

इसके बाद उन्होंने टीवी से ब्रेक लेकर बॉलीवुड में हाथ आजमाया. वह हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, शीन और हथियार जैसी फिल्मों में नजर आए.

हालांकि वह एक बार फिर टीवी की दुनिया में लौटे और सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में नजर आए. इसके बाद वह फिल्मों और टीवी दोनों में काम करते रहे.

अनूप सोनी को खासकर क्राइम पेट्रोल के लिए जाना जाता है, जिसमें वह बतौर एंकर नजर आते हैं.

इस शो में उनकी एंकरिंग को काफी पसंद किया गया और आज भी क्राइम पेट्रोल को उनके नाम से जाना जाता है.

अनूप सोनी ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली पत्नी रितू सोनी थीं, जिनसे एक्टर ने 1999 में शादी की थी. कपल की दो बेटियां जोया और मायरा हैं. दोनों का 2010 में तलाक हो गया.

इसके कुछ महीने बाद एक्टर ने जूही बब्बर से शादी की, जिसमें परिवार और कुछ खास दोस्त शामिल हुए.

जूही बब्बर, एक्टर और राजनेता राज बब्बर और उनकी पहली पत्नी की बेटी हैं. वहीं एक्ट्रेस की भी यह दूसरी शादी है.

अनूप सोनी और राज बब्बर की मुलाकात साथ एक प्रोजेक्ट में काम करते हुए हुई. कपल का एक बेटा इमान भी है.

अनूप सोनी ने साल 2010 में क्राइम पेट्रोल को होस्ट करना शुरु किया था. लेकिन फिल्मों और अन्य प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के चलते उन्होंने साल 2018 में इस शो को अलविदा कह दिया.