कड़ी मेहनत और लगन की मिसाल बने राहुल देव, इस तरह बने बॉलीवुड के विलेन

बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे होते हैं, जो शुरुआत में बहुत संघर्ष करते हैं और फिर धीरे-धीरे अपनी मेहनत और लगन से अपनी खास पहचान बनाते हैं. ऐसे ही दो मशहूर नाम हैं 'राहुल देव' और 'महेंद्र कपूर'... दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत से सफलता पाई.

कड़ी मेहनत और लगन की मिसाल बने राहुल देव
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे होते हैं, जो शुरुआत में बहुत संघर्ष करते हैं और फिर धीरे-धीरे अपनी मेहनत और लगन से अपनी खास पहचान बनाते हैं. ऐसे ही दो मशहूर नाम हैं 'राहुल देव' और 'महेंद्र कपूर'... दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत से सफलता पाई, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल अलग रही.  राहुल देव ने अभिनय की दुनिया में नेगेटिव रोल से शुरुआत की और महेंद्र कपूर ने संगीत की दुनिया में एक प्रतियोगिता जीतकर अपनी किस्मत आजमाई.

राहुल देव का जन्म 27 सितंबर 1968 को दिल्ली में हुआ और उन्होंने यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की. उनके पिता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, जो परिवार में एक अनुशासन और सख्ती का माहौल बनाए रखते थे. राहुल के दिवंगत भाई मुकुल देव भी बॉलीवुड के अभिनेता रहे. इसी माहौल में राहुल का अभिनय की ओर झुकाव बढ़ा. उन्होंने साल 2000 में फिल्म 'चैंपियन' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म में उन्होंने विलेन का किरदार निभाया, जो उनके लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई. शुरुआत में ही नेगेटिव रोल निभाकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. इस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया और राहुल धीरे-धीरे बॉलीवुड के जाने-माने विलेन कलाकारों में शामिल हो गए.

राहुल देव का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनकी फिटनेस और एक्टिंग के लिए उन्हें खूब सराहा गया. हालांकि, उनकी निजी जिंदगी में दुखद घटनाएं भी आईं. उनकी पत्नी रीना देव का कैंसर के कारण 2009 में निधन हो गया, जिससे वह काफी टूट गए. इस मुश्किल दौर में उन्होंने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की. इसके बाद उनकी मुलाकात मॉडल और अभिनेत्री मुग्धा गोडसे से हुई, जो उनसे 18 साल छोटी हैं. दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हुए एक मजबूत रिश्ता बनाया.

