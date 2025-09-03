Punjab Floods: दिलजीत दोसांझ ने गोद लिए 10 गांव, सोनम बाजवा, संजय दत्त ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

पंजाब हाल के दिनों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, ऐसे में कई लोगों को 1988 की विनाशकारी बाढ़ की याद आ रही है, जब सतलुज, ब्यास और रावी नदियां विनाशकारी बाढ़ में बदल गई थीं और 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी. एक बार फिर पानी बढ़ने और पूरे इलाके जलमग्न होने के साथ, राज्य में इतिहास के दोहराए जाने का डर सता रहा है. एकजुटता के एक सशक्त संकेत के रूप में, एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने गुरदासपुर और अमृतसर के सबसे बुरी तरह प्रभावित दस गांवों को गोद लिया है. गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर, दिलजीत चल रहे राहत कार्यों में सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं.

उनकी टीम ने बताया कि उनका ध्यान फिलहाल खान, साफ पानी और इलाज जैसी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने पर है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग में रिहैबिलिटेशन और रीकन्सट्रक्शन शामिल है. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा था: "हम साथ मिलकर सबकुछ दोबारा बना सकते हैं."

दिलजीत दोसांझ के अलावा और भी कई सेलेब्स राहत कार्यों में मदद के लिए आगे आए. एक्ट्रेस सोनम बाजवा, जिन्हें आखिरी बार हाउसफुल 5 में देखा गया था और जो फिलहाल बागी 4 की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल मैसेज पोस्ट किया: "इस कठिन समय में, मैं पंजाब और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं. वहां से आ रही तस्वीरें और कहानियां वाकई दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन जो चीज मुझे आशा देती है, वह है पंजाब की हमेशा दिखाई गई एकता और दृढ़ता की भावना. मैं जमीनी स्तर पर बचाव दल के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रहे संगठनों को दान देकर अपनी ओर से मदद कर रही हूं, और मैं आपसे भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि आप भी अपना योगदान दें. हर योगदान, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी के जीवन में इस समय बड़ा बदलाव ला सकता है. आइए, इस कठिन समय में एकजुट होकर पंजाब के साथ खड़े हों."

एक्टर संजय दत्त, जो बागी 4 की भी तैयारी कर रहे हैं, ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा: "पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही वाकई दिल दहला देने वाली है. प्रभावित सभी लोगों के लिए मैं शक्ति और प्रार्थनाएं भेज रहा हूं. मैं हर संभव तरीके से मदद करूंगा. बाबाजी पंजाब में सभी का भला करें और उनकी रक्षा करें."

सिंगर और एक्टर एमी विर्क ने भी इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि उन्होंने और उनकी टीम ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के 200 घरों को गोद लिया है. उन्होंने लिखा: "हम सभी मिलकर जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें."