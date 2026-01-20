‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल के साथ तब्बू को कास्ट न करने की ये है वजह, प्रोड्यूसर निधि दत्ता का खुलासा, जनरल बिपिन रावत का सपना

प्रोड्यूसर निधि दत्ता, जे. पी. दत्ता की बेटी हैं. वह अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस तब्बू को फिल्म के दूसरे पार्ट में क्यों कास्ट नहीं किया गया.निधि ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान IANS से ​​बात की और कहा कि चूंकि ‘बॉर्डर 2' भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध की एक अलग लड़ाई पर आधारित है, न कि लोंगेवाला की लड़ाई पर. इसलिए पहले पार्ट के कुछ ही कलाकार फिल्म में नजर आएंगे.

उन्होंने IANS से ​​कहा, “सनी देओल फिल्म में कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार नहीं निभा रहे हैं. आपने फिल्म के सभी प्रोमो में देखा होगा कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनका किरदार उन्होंने पहली फिल्म में निभाया था. वह एक अलग किरदार है. तो जाहिर है, पत्नी भी अलग होगी.” उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म उन्हें दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत ने एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर सौंपी थी. उन्होंने कहा, "यह एक ज़िम्मेदारी है, कोई आइडिया नहीं. हमारे दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत ने कुछ साल पहले मुझे और मेरे पिता को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था. उस समय उन्होंने हमें 22 ऐसे हीरोज की कहानियां सुनाई थीं, जिनमें से 3 और 4 इस फिल्म में हैं.

उन्होंने कहा था कि ये हमारे शहीदों, हमारे सैनिकों की कुछ कहानियां हैं, जिन्हें लोगों तक पहुंचाना है. उन्होंने यह जिम्मेदारी मुझे और मेरे पिता को सौंपी थी. उसके बाद बेशक, दुर्भाग्य से हमने उन्हें एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में खो दिया. इसलिए मैं कहूंगी कि यह फिल्म सिर्फ मेरा और मेरे पिता का सपना नहीं है. मुझे लगता है कि यह दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी का भी सपना है. उनके गुजरने के डेढ़ साल बाद, जब मैं सोच रही थी कि हमें अगली JP फिल्म्स में क्या करना चाहिए, मेरे पिता की कंपनी में क्या करना चाहिए. उस समय उन 22 कहानियों में से कुछ कहानियां थीं जो अब मेरे पास हैं, जिन्हें मैंने एक साथ लाया है. उनमें से 4 के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी. और बॉर्डर 2 आपके सामने है."