प्रियंका चोपड़ा से अजय देवगन तक, रतन टाटा के निधन पर सेलेब्स ने जताया शोक

पॉपुलर बिजनेसमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है. देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्‍ट टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था. कहा जा रहा है कि बढ़ती उम्र के कारण उन्‍हें कई तरह की परेशानियां थीं. इस खबर के सोशल मीडिया पर आने के बाद इंटरनेट यूजर्स से लेकर पीएम पोदी समेत कई मशहूर हस्तियों ने श्रद्धांजलि देते हुए निधन पर शोक वयक्त किया है. वहीं इनमें बॉलीवुड सेलेब्स का भी नाम शामिल है, जिन्होंने एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए रिएक्शन दिया है.

एक्टर अजय देवगन ने एक्स पर लिखा, दुनिया एक दूरदर्शी व्यक्ति के निधन पर शोक मना रही है. रतन टाटा की विरासत हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी. भारत और उसके बाहर उनका योगदान अतुलनीय है. हम उनके बहुत आभारी हैं. रेस्ट एंड पीस, सर.

The world mourns the loss of a visionary. Ratan Tata's legacy will forever inspire generations. His contributions to India and beyond are immeasurable. We are deeply grateful. Rest in peace, Sir. 🙏 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 9, 2024

प्रियंका चोपड़ा ने रतन टाटा की इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, अपनी दयालुता से लाखों दिलों को आपने छुआ है. आपके नेतृत्व और उदारता की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. आपने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए आपके बेजोड़ जुनून और समर्पण के लिए धन्यवाद. आप हम सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं और आपकी बहुत याद आएगी, सर.

Through your kindness, you touched the lives of millions.



Your legacy of leadership and generosity will continue to inspire generations.



Thank you for your unmatched passion and dedication for everything you did for our country. You have been an inspiration to us all and will… pic.twitter.com/1JfSzHXqhG — PRIYANKA (@priyankachopra) October 9, 2024

रितेश देशमुख ने एक्स पर लिखा, ऐसे लोग दोबारा जन्म नहीं लेते. श्री रतन टाटा जी के निधन की खबर से दुखी हूं. उनके परिवार और चाहने वालों को संवेदनाएं. रेस्ट इन ग्लोरी. सर.

असा माणूस पुन्हा होणे नाही. Deeply saddened to know that Shri #RatanTata ji is no more. Condolences to the family and loved ones. Rest In Glory Sir. 🙏🏽 pic.twitter.com/ldThYxUwJz — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 9, 2024

लारा दत्ता ने लिखा, डियर सर... आप इंसानों के बीच एक महान व्यक्ति थे... आज प्रकाश की एक चमकती हुई किरण बुझ गई...

सोशल मीडिया के जरिए अन्य सेलेब्स का रिएक्शन आना जारी है. वहीं फैंस भी इंटरनेट पर दिग्गज को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं.