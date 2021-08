प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की लेटेस्ट सेल्फी, देसी गर्ल के अंदाज ने उड़ाए फैन्स के होश...देखें Photos

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की सेल्फी

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. ये फोटो एक सेल्फी है, जिसमें वो काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'That fresh faced feeling'. वहीं फैन्स भी उनकी इस फोटो की खूब तारीफ कर रहे हैं. इस फोटो पर अब तक 827 हजार से ज्यादा लाइक और 3,784 कमेंट आ चुके हैं. इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है', तो दूसरे ने लिखा है 'You're gorgeous with or without makeup'.

प्रियंका चोपड़ा का करियर

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) को आखिरी बार 'द व्हाइट टाइगर' और 'द स्काइ इज पिंक' फिल्मों में देखा गया था. वहीं एक्टिंग के अलावा प्रियंका का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है. जिसका नाम है 'पर्पल पेबल्स पिक्चर्स' है. प्रियंका के इस प्रोडक्शन हाउस के तहत वेंटिलेटर, सर्वन, पाहुना, फायरबैंड, पानी, द स्काई इज पिंक, द व्हाइट टाइगर जैसी फिल्म प्रोड्यूस हुई हैं. इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों लंदन में अपनी सीरीज सिटाडेल की शूटिंग में व्यस्त हैं.