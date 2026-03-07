प्रियंका चोपड़ा से डेटिंग को लेकर बेहद एक्साइटेड थे निक जोनास, एक किस ने लगाया था रिश्ते पर मुहर, लव लेटर पढ़ इमोशनल हो गई थी एक्ट्रेस

Priyanka Chopra and Nick Jonas love Story : निक जोनस ने हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के साथ अपनी पहली डेट को याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इसे ग्रुप डेट में बदल दिया था. हालांकि, आखिर में एक पैशनेट किस के साथ दोनों करीब आ गए थे. हाल ही में थेरेपस विद जेक शेन पॉडकास्ट पर, निक जोनस ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा के साथ अपनी पहली डेट को याद किया. जब उन्होंने हॉलीवुड बाउल में ब्यूटी एंड द बीस्ट के लाइव कॉन्सर्ट वर्शन में प्रियंका को इनवाइट किया था. उन्होंने बताया कि कैसे प्रियंका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ चलने के लिए कहा था, जबकि निक ने अपने बड़े भाई केविन जोनस और एक और कपल को इनवाइट किया था.

निक ने कहा, शो में हमारा समय बहुत अच्छा बीता. हम कहीं ड्रिंक्स के लिए गए थे और भाई जो को पता था कि मैं इस डेट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं. जब केविन ने निक को हाइप करने की कोशिश की, तो प्रियंका ने उनसे कहा, 'जाहिर है, तुम्हारा भाई तुम्हें एक्साइटेड कर रहा है. निक ने आखिर में कहा, "हमने उस रात फ्रेंच किस किया."

जब निक जोनस के लव लेटर ने प्रियंका चोपड़ा को इमोशनल कर दिया

प्रियंका चोपड़ा हाल ही में अपनी लेटेस्ट रिलीज, द ब्लफ के प्रमोशन में बिजी थीं. एक्ट्रेस हाल ही में जे शेट्टी पॉडकास्ट पर आईं, जहां उन्हें अपने पति निक जोनस का एक दिल को छू लेने वाला लेटर मिला. इसमें निक ने उन्हें मेरी जान कहा था. इस लेटर ने प्रियंका को इमोशनल कर दिया. निक ने लिखा, "मैं हमेशा आपकी पर्सनैलिटी से हैरान रहता हूं. यह बड़े टाइटल, ग्लोबल आइकॉन, लीडर, नेचर की ताकत नहीं है. यह आप एक मां, एक बेटी, एक बहन और मेरी पत्नी के तौर पर कैसी दिखती हैं. आप हर दिन जो फोकस और सोच-समझकर काम करती हैं, मैं उसी पर खरा उतरने की कोशिश करता हूं." सिंगर ने प्रियंका चोपड़ा की पब्लिक पर्सनैलिटी और शांत पलों में वह जैसी हैं, उसके बीच के बड़े अंतर पर बात की.

उन्होंने आगे कहा, हर कोई आपका पब्लिक साइड देखता है, लेकिन शांत पल में आप कैसी होती हैं, यह बात मुझे सच में हैरान करती है. आपमें जबरदस्त सब्र और सुनने की क्षमता है, जिससे लोग पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं. आपकी एक पसंदीदा खूबी यह है कि आप सच में कभी किसी को जज नहीं करती और हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढती हैं.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 2018 में शादी की थी. कपल ने जनवरी 2022 में अपनी बेटी, मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया.लंबे समय बाद प्रियंका इंडियन फिल्मों में वापसी कर रही हैं. वह महेश बाबू के साथ वाराणसी में नजर आएंगी.

