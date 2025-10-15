मेरे संजय, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो...संजय कपूर के जन्मदिन पर इमोशनल हुईं प्रिया सचदेव

संजय कपूर की तीसरी पत्नी, पूर्व एक्ट्रेस और बिजनेस वुमेन प्रिया सचदेव कपूर ने बुधवार (15 अक्टूबर) को अपने दिवंगत पति को जन्मदिन पर याद किया. यह पोस्ट संजय कपूर की कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है. यह विवाद संजय कपूर की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हुई दूसरी शादी से हुए बच्चों से भी जुड़ा है. संजय कपूर का 12 जून, 2025 को ब्रिटेन में 53 वर्ष की उम्र में एक पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. आज जिंदा होते तो वह 54 वर्ष के हो जाते.

प्रिया सचदेव कपूर ने संजय कपूर के लिए लिखी पोस्ट

प्रिया सचदेव कपूर, जो संजय कपूर की तीसरी पत्नी हैं, ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में भगवद गीता के एक श्लोक का हवाला का जिक्र करते हुए अपने दिवंगत पति को जन्मदिन पर याद किया.

"एक महान व्यक्ति जो भी कर्म करता है, दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं. वह जिस भी मार्ग पर चलता है, संसार उसका अनुसरण करता है. जो उद्देश्य और प्रेम के साथ जीता है, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उन सभी में निवास करता है जो भक्तिपूर्वक सेवा करते हैं." - भगवद् गीता 3.21, 9.31, 9.29

अपनी पोस्ट के टाइटल में, उन्होंने आगे कहा, "आपने इन शब्दों को बिना बोले ही जीया. आपने आदेश से नहीं, बल्कि दयालुता से नेतृत्व किया. आपने गर्व से नहीं, बल्कि साहस से निर्माण किया. आपने बिना किसी अपेक्षा के दिया, क्योंकि देना आपका स्वभाव था.

"मैंने आपको तूफानों से शालीनता से गुजरते, शांति से बोझ उठाते और हर चुनौती को उद्देश्य में बदलते देखा. आपने कभी विश्वास की बात नहीं की, आपने उसे जीया. आप घोषणा करने में नहीं, बल्कि करने में विश्वास करते थे."

प्रिया सचदेव कपूर ने लिखा, "आज भी, तुम्हारी मौजूदगी मेरे बगल में एक शांत शक्ति की तरह महसूस होती है. हमारे बेटे की हंसी में. उन दीवारों में जो तुमने दूरदर्शिता से बनाईं. शाम के उस सन्नाटे में जहां मुझे तुम्हारी शांति का एहसास होता है. कहते हैं कि एक महान व्यक्ति के कर्म दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मेरे लिए, तुम्हारा सबसे बड़ा काम यही था कि तुमने निस्वार्थ और पूरी तरह से प्यार किया."

"कुछ आत्माएं विदा नहीं होतीं. तुम हर जगह हो, फिर भी यहीं हो. मेरे संजय, मुझे पता है कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो. जन्मदिन मुबारक हो, जे," उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा.

प्रिया सचदेव कपूर ने संजय कपूर के साथ अपनी यादों का एक कलेक्शन भी शेयर किया, जिसमें यह कपल फैमिली वेकेशन पर जाते, जन्मदिन मनाते और घर में पूजा-पाठ, त्योहारों में शामिल होता नजर आया.