'मैक्सवेल से शादी नहीं की इसलिए हार गए', फैन के अजीब सवाल पर भड़कीं प्रीति जिंटा, दिया ऐसा मुंहतोड़ जवाब

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की को-ओनर प्रीति जिंटा इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर काफी एक्टिव हैं. अपने फैंस से बातचीत के लिए वह अक्सर #PZchat सेशन करती हैं, लेकिन हाल ही में इसी सेशन के दौरान एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने सबका ध्यान खींच लिया. दरअसल, एक फैन ने प्रीति से पूछ लिया, "क्या मैक्सवेल इसलिए अच्छा नहीं खेलते थे क्योंकि आपकी उनसे शादी नहीं हुई?". इस सवाल पर प्रीति न सिर्फ हैरान हुईं, बल्कि उन्होंने कड़ा जवाब भी दिया.

प्रीति जिंटा ने इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा, "क्या आप ऐसा सवाल किसी पुरुष टीम मालिक से भी पूछेंगे? या सिर्फ महिला मालिकों को ही ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है?". प्रीति ने आगे लिखा कि जब तक वह क्रिकेट की दुनिया में नहीं आई थीं, तब तक उन्हें एहसास नहीं था कि कॉर्पोरेट सेटअप में महिलाओं के लिए खुद को साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने कहा, "मैंने पिछले 18 सालों में अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई है. मुझे वो सम्मान चाहिए जिसकी मैं हकदार हूं".

Will you ask this question to the male team owners of all teams, or is this discrimination just towards the women? I never knew how difficult it is for women to survive in corporate setups until I got into cricket. I'm sure you asked this question out of humour, but I hope you… https://t.co/cBX4SbqAwS