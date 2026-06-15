प्रकाश राज ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर किया विवादित कमेंट, भड़काऊ बयान दे रहे थे एक्टर! शिकायत दर्ज

अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ तिरुपति के एक कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है. यह मामला उनकी कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं और रामायण पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिनेता ने सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान दिए, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. यह शिकायत भाजपा नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य जी. भानुप्रकाश रेड्डी ने दर्ज कराई है. उन्होंने तिरुपति की एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में यह मामला सोमवार (15 जून) को दाखिल किया. उनका कहना है कि प्रकाश राज ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल सहित कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भड़काऊ बयान दिए.

भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर दिया विवादित बयान

शिकायत में कहा गया है कि अभिनेता ने कथित रूप से भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी. आरोप है कि उन्होंने कहा था कि भगवान राम और लक्ष्मण उत्तर भारत से दक्षिण भारत आक्रमण करने आए थे, और इसे उन्होंने लंका से जोड़कर प्रस्तुत किया था.

भानुप्रकाश रेड्डी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने 17 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वीडियो देखा, जिसमें प्रकाश राज भगवान राम और लक्ष्मण और पवित्र महाकाव्य रामायण के बारे में अपमानजनक, तथ्यात्मक रूप से गलत और भड़काऊ बयान दे रहे थे. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे लेकर हिंदू समुदाय में नाराजगी और आक्रोश है.

प्रकाश राज ने जानबूझकर दिया विवादित बयान

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिनेता ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया, ताकि 'आर्यन-द्रविड़' जैसी बहसों को बढ़ावा दिया जा सके. इससे क्षेत्रीय और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है. इस तरह की टिप्पणियां भारत की सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सद्भाव के लिए नुकसानदायक हैं.

शिकायत में कहा गया है कि प्रकाश राज के बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. यह सार्वजनिक शांति के खिलाफ है, इसलिए इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए. शिकायतकर्ता ने मांग की है कि अदालत शिकायत को स्वीकार करे, मामले की जांच करे और आवश्यक होने पर अभिनेता को समन भेजकर कानून के अनुसार कार्रवाई करे.

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