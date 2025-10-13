विज्ञापन

जिस एक्टर को सब कहते थे 'तू नहीं है हीरो मटीरियल', उसी को साउथ सुपरस्टार ने बता डाला अगला 'रजनीकांत'

'तू हीरो मटीरियल नहीं' ये सुनकर किसी का भी दिल टूट जाएगा. ऐसा ही कुछ इस हीरो के साथ भी हुआ लेकिन धुन के पक्के इस एक्टर ने खुद को साबित किया और आज इसे एक सुपरस्टार ने अगली रजनीकांत तक कह डाला है.

अपने काम से जवाब देता है ये हीरो, अभी तक नहीं दी कोई भी फ्लॉप

साउथ से एक ऐसा स्टार आ चुका है जिसने अपने करियर में अभी तक का फ्लॉप का मुंह नहीं देखा है. ना तो उसके सिक्स पैक ऐब्स हैं और ना लंबा चौड़ा कद. लेकिन उसके एक्टिंग स्किल कमाल के हैं. वह किरदार को परदे पर इस तरह उतारता है कि वो दिल में उतर जाता है. उसकी अगली फिल्म दीवाली पर रिलीज हो रही है और फिल्म ने अपनी लागत रिलीज से पहले वसूल ली है. यही नहीं, साउथ के एक सुपरस्टार ने तो उसे अगला रजनीकांत तक कह दिया है. क्या आप समझ पाए ये हीरो है कौन?

'हीरो मटीरियल नहीं है'
हम यहां बात कर रहे हैं तमिल एक्टर प्रदीप रंगनाथन की. जो अपनी 'ड्यूड' के ट्रेलर के बाद हर जगह छाए हुए हैं. ड्यूड की हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने खुलकर अपने दिल की बातें की. जब उनसे पूछा गया कि लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप हीरो मटीरियल नहीं है तो कैसा लगता है तो प्रदीप रंगनाथन ने जवाब दिया, 'जब वो कहते हैं कि मैं हीरो मटीरियल नहीं हूं तो मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगता. ये बात मैं अभी अपनी जिंदगी में लगातार सुनता आया हूं...मैं सिर्फ अपने काम से जवाब देता हूं.' बेशक जो अपनी धुन के पक्के होते हैं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कहते हैं.

'अगला रजनीकांत है'
'ड्यूड' एक्टर प्रदीप रंगनाथन को लेकर तेलुगू सुपरस्टार नागार्जुन ने कमाल की बात कही है और उन्हें अगला रजनीकांत तक कह दिया है. हाल ही में प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू बिग बॉस तेलुगू 9 में नजर आए थे. वहीं वे अपनी फिल्म ड्यूट को प्रमोट करने पहुंचे थे. नागार्जुन इस शो को होस्ट करते हैं. एक्स एकाउंट मूवीज4यू के मुताबिक उन्होंने कहा, 'कई दसक पहले एक दुबला-पतला शख्स सिनेमा की दुनिया में और इसने युवाओं का दिल जीता. वह रजनीकांत. उसके कुछ साल बाद धनुष की एंट्री हुई. और अब एक दशक बाद प्रदीप रंगनाथन की बारी है.' 

नहीं दी एक भी फ्लॉप
'ड्यूड' प्रदीप रंगनाथन की चौथी फिल्म है जिसमें वो बतौर लीड रोल में हैं. ये मूवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी. इससे पहले प्रदीप रंगनाथन कोमाली, लव टुडे और ड्रैगन में भी नजर आ चुके हैं. इसके बाद प्रदीप रंगनाथन की फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' रिलीज होगी. 

Pradeep Ranganathan, Mamitha Baiju, Dude, Diwali 2025
