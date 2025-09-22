विज्ञापन

रामलीला विवाद के बीच पूनम पांडे ने शेयर किया वीडियो, बोलीं-‘जय श्री राम’

पूनम पांडे का एक वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने बताया कि वह मंदोदरी का रोल प्ले कर रही हैं और इसके लिए उन्होंने क्या संकल्प लिया है. इ

नई दिल्ली:

दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला के कलाकारों में पूनम पांडे को शामिल करने का विरोध हो रहा है.  हालांकि, कमेटी विरोध को दरकिनार करते हुए अपने फैसले पर अड़ी है.  इस बीच कमेटी ने पूनम पांडे का एक वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने बताया कि वह मंदोदरी का रोल प्ले कर रही हैं और इसके लिए उन्होंने क्या संकल्प लिया है. इस वीडियो क्लिप में पूनम पांडे कहती हैं, "दिल्ली के लाल किला में विश्व प्रसिद्ध लव-कुश रामलीला में मुझे मंदोदरी की भूमिका निभाने का अवसर मिला है. मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं. मंदोदरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और वह रावण की पत्नी थीं. मैं इस खूबसूरत किरदार को निभाने के लिए उत्सुक हूं."

इस रोल के लिए उन्होंने एक संकल्प भी लिया है. इसके बारे में बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा, "नवरात्रि है... मैंने यह भी तय किया है कि मैं नौ दिनों तक उपवास रखूंगी ताकि मेरा तन और मन अधिक शुद्ध रहे और मैं इस खूबसूरत किरदार को बखूबी निभा सकूं. जय श्री राम." बता दें कि पिछले सप्ताह की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने रामलीला में पूनम पांडे को लिए जाने पर आपत्ति जताई थी. वहीं, रविवार को रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया था कि पूनम पांडे ही मंदोदरी का किरदार निभाएंगी.

अर्जुन कुमार ने कहा था, "स्वाभाविक है कि सभी लोग एक जैसी सोच नहीं रख सकते. कुछ लोग पूनम पांडे के चयन का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ समर्थन में हैं. हर किसी की अपनी सोच हो सकती है. हमारा मानना है कि भले ही किसी ने अतीत में बोल्ड दृश्य दिए हों, लेकिन जब वह प्रभु राम के इस मर्यादित मंच पर मंदोदरी जैसे पवित्र किरदार में आएंगी, जो रावण को अच्छाई का रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं, तो निश्चित रूप से इससे उनके मन और विचारों में सकारात्मक बदलाव आएगा. हमारा मानना है कि पूनम पांडे का यह किरदार उनके जीवन को धार्मिक और मर्यादित दिशा में ले जाएगा."

लव कुश रामलीला 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी. इस बार रावण का किरदार बॉलीवुड अभिनेता आर्य बब्बर निभा रहे हैं. राम की भूमिका में किंशुक वैद्य, सीता की भूमिका में रिनी आर्य और परशुराम की भूमिका में भाजपा सांसद मनोज तिवारी दिखाई देंगे.

