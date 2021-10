पूजा हेगड़े ने अखिल संग 'Leharaayi' सॉन्ग पर किया रोमांटिक डांस, फैन्स बोले- सुपर्ब जोड़ी...देखें Video

पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में वो अखिल के साथ अपने फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर (Most Eligible Bachelor) के सॉन्ग 'Leharaayi' पर रोमांटिक डांस कर रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Come fall in love with Vibha and Harsha. 5 days to go…' फैन्स को भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही हैं और वो उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा है 'Amazing dance', तो किसी ने लिखा है 'सुपर्ब जोड़ी'.

वहीं पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) के काम की बात करें तो वो की फिल्मों में नजर आने वाली हैं. जिसमें वो रणवीर सिंह (Ranveer singh) के साथ 'सर्कस' (cirkus), प्रभास (Prabhas) के साथ 'राधे श्याम' (Radhe Shyam) में नजर आएंगी. इसी के साथ पूजा सलमान खान (Salman khan) के साथ 'कभी ईद कभी दीवाली' (Kabhi Eid Kabhi Diwali) में भी काम करने वाली हैं. वहीं फिल्म 'आचार्या' में चिरंजीवी (Chiranjeevi) और राम चरण (Ram Charan) के साथ नजर आएंगी.