Rashmika-Vijay Wedding News: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को PM नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को बधाई दी है.

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को बधाई दी है. दोनों गुरुवार को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.  विजय देवरकोंडा के माता-पिता ने शादी में प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया है. इस पर पीएम मोदी  ने पत्र में लिखा, "26 फरवरी 2026 को होने वाली विजय और रश्मिका की शादी में आपके द्वारा इनवाइट किया जाना खुशी की बात है. इस खुशी और शुभ मौके पर देवरकोंडा और मंदाना परिवारों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं." प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, यह शादी विजय और रश्मिका की ज़िंदगी में एक नए, खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत है.   

प्रधानमंत्री ने आगे लिखा,  "दोनों के लिए आने वाले दिन, महीने और साल एक जैसे सपनों से भरे हो. और वे पूरे हों.  दोनों  सोच-समझ और प्यार के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां शेयर करें. एक-दूसरे की कमियों को अपनाएं, एक-दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे पार्टनर की तरह ज़िंदगी का सफ़र तय करें."  उन्होंने इस खास मौके पर कपल और परिवार को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं  भेजी.

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी आईटीसी ममेंटोस उदयपुर में हो रही है. रविवार को कपल ने अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रश्मिका और विजय ने लिखा, इतने प्यार से, आपने हमें एक नाम दिया. आपने हमें ‘VIROSH' कहा. इसलिए आज पूरे दिल से हम आपके सम्मान में, अपने एक साथ आने का नाम रखते हैं. हम इसे ‘VIROSH की शादी' नाम देना चाहेंगे.  आप हमेशा हमारा हिस्सा हैं. बिग हग.”

कपल के 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर, राजस्थान में शादी करेगा. उम्मीद है कि  यह सेरेमनी प्राइवेट और इंटीमेट होगी, जिसमें सिर्फ़ करीबी परिवार और दोस्त होंगे. इसके बाद रिसेप्शन होगा. 

