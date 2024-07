VIDEO: पीएम मोदी को संसद में याद आई शोले की 'मौसी', कसा ऐसा तंज हंसने लगे सभी

विपक्ष के तीखे तेवर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में विरोधियों को अपने अंदाज में जवाब दिया. इस बीच कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर बात करते हुए पीएम ने हल्के-फुल्के अंदाज में तंज भी कसा. पीएम ने फिल्म शोले की मौसी का जिक्र करते हुए फिल्म के एक आइकॉनिक सीन का जिक्र किया. पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने महज 99 सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन इसे अपनी जीत बता रही है, उन्हें जनादेश स्वीकार करना चाहिए. संसद का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पीएम ने क्या कहा

पीएम ने संसद में कहा, "आप सभी को शोले की मौसी याद होंगी न, कांग्रेस का वही हाल है. 'अरे मौसी तीसरी बार तो हारे हैं, लेकिन ये बात तो सही है. तीसरी बार तो हारे हैं, लेकिन मौसी मोरल विक्ट्री तो हैं ना. मौसी जी 13 राज्यों में जीरो सीट आई हैं तो क्या हुआ, हीरो तो है ना. पार्टी की लुटिया तो डुबोई है, लेकिन पार्टी अभी सांसें तो ले रही है....''.

शोले का आइकॉनिक सीन

बता दें कि क्लासिक फिल्म शोले का ये आइकोनिक सीन था, जिसमें अमिताभ यानी जय अपने दोस्त वीरू के रिश्ते की बात बसंती की मौसी से करता है. वह मौसी से वीरू की अच्छाइयों बताने के बहाने उसे शराबी, नशेड़ी, जुएबाज और लड़कीबाज बता देता है. इसके बाद मौसी भड़क जाती है. अमिताभ ने इस कॉमेडी सीन में अपने अंदाज में कमाल के डायलॉग्स बोले हैं और मौसी के एक्सप्रेशन्स भी कमाल के हैं.

Delhi: "The statements of Congress leaders have surpassed even the film Sholay. You all must remember Mausi ji from the film Sholay... Are Mausi ji 13 Rajyon me zero seat aayi hai to kya hua hero to hai na..." says PM Modi



(Video Courtesy - Sansad TV) pic.twitter.com/8wlxrJwkyk