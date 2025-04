पीएम मोदी ने चेत्तूर शंकरन नायर को किया याद, अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री का ऐसे किया शुक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केरल के महान स्वतंत्रता सेनानी और वकील चेत्तूर शंकरन नायर को उनकी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया. उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नायर की निडर कानूनी लड़ाई की सराहना की. पीएम मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे और वयस्क को नायर के योगदान के बारे में जानना चाहिए.

