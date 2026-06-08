पेप्सी शर्मा का निधन, हरियाणवी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार सीने में दर्द के चलते पहुंचे थे अस्पताल, हुई मौत

हरियाणवी इंडस्ट्री के मशहूर आर्टिस्ट पेप्सी शर्मा का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि उनके सीने में अचानक दर्द हुआ और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज शुरू हुआ लेकिन कोई कोशिश उनकी जान बचाने के लिए काफी नहीं रही. पेप्सी शर्मा गाजियाबाद के जिले के निवाड़ी क्षेत्र स्थित पतला गांव के रहने वाले थे. उन्होंने हरियाणवी लोक कला और रागिनी गाने से अपनी खास पहचान बनाई थी.

पेप्सी उत्तर प्रदेश केवल हरियाणा तक सीमित नहीं थे. उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में स्टेज शो किए. उनकी परफॉर्मेंसेज में ग्रामीण और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती थी. पेप्सी कई तरह के स्टेज शो करते थे, मेलों और रागिनी इवेंट में भी गाया करते थे. उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया. हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है.

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सपना चौधरी के साथ हिट थी पेप्सी शर्मा की वीडियो

पेप्सी शर्मा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो सपना चौधरी के साथ कोई प्रोग्राम और परफॉर्मेंस करते थे तो उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते है. इनके बीच अक्सर दुगलबंदी वाली रागनी के मुकाबले करवाए जाते थे और ये दर्शकों को पसंदीदा भी थी.

उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले पेप्सी शर्मा पतला गांव के थे. उन्होंने अपनी दमदार सिंगिंग और परफॉर्मेंस के अलग अंदाज से लोगों के बीच खास पहचान बनाई थी. पेप्सी शर्मा की रागनियों में ग्रामीण समाज की संवेदनाओं, किसानों के संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों और लोकजीवन की सादगी पेश करती थीं.