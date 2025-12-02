विज्ञापन

पवन सिंह के नए गाने का धमाका, 8 घंटे में हिला दिया यू-ट्यूब, फैन्स बोले- ये है पॉवर स्टार का असली तूफान

पवन सिंह का नया गाना धमाका यू ट्यूब पर रिलीज हुए बमुश्किल आठ घंटे ही हुए थे और हिट्स की गिनती एक लाख से ज्यादा हो गई.

यूट्यूब पर पवन सिंह का बड़ा धमाका, गाने ने जीत लिया फैन्स का दिल
नई दिल्ली:

भोजपुरी संगीत जगत में एक बार फिर पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी जोरदार वापसी का बिगुल बजा दिया है. वैसे पवन सिंह जब भी स्क्रीन पर नजर आते हैं. तब एनर्जी का एक तूफान भी अपने साथ लाते हैं. भोजपुरी फैन्स के बीच उनका स्टाइल और स्वैग भी खासा फेमस हैं. शायद इसलिए उनके गाने रिलीज होते ही यू ट्यूब के व्यूज का मीटर भी ऑन हो जाता है. और गिनती चंद ही घंटों में लाखों पार कर लेती है. उनके नए गाने धमाका के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है.

धमाका का धमाका

पवन सिंह का नया गाना धमाका यू ट्यूब पर रिलीज हुए बमुश्किल आठ घंटे ही हुए थे और हिट्स की गिनती एक लाख से ज्यादा हो गई. इस गाने को रिलीज किया है सारेगामा हम भोजपुरी नाम के चैनल ने. जहां आठ घंटे में गाने ने 1022203 हिट्स हासिल कर लिए थे. हिट्स का ये आंकड़ा इस बात का सबूत है कि पवन सिंह का स्टारडम आज भी दर्शकों पर कितना गहरा असर डालता है. गाने में त्रिशाकर मधु के साथ उनकी जोड़ी एक बार फिर फैंस को दीवाना बना रही है.

ऐसा है गाने का सेट

गाने के वीडियो में शानदार सेट, बेहतरीन डांस सीक्वेंस और हाई एनर्जी परफॉर्मेंस दिखाई देती है. पवन सिंह खुद किसी सरगना की तरह नजर आते हैं. और, एक्ट्रेस उन्हें अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश गकरते दिखती है. कोरियोग्राफर सनी सोनकर ने डांस मूव्स को स्टाइलिश अंदाज में पेश किया है. जबकि गाने को डायरेक्ट किया है गोल्डी जायसवाल ने. इस गाने पर भोजपुरी फैन्स ने जमकर तारीफें उड़ेली हैं. एक फैन ने लिखा कि शेर जब एंट्री लेता है तो ऐसा ही धमाका होता है. एक और फैन ने लिखा कि पवन भईया तो अब डांस भी करने लगे हैं. हर वीडियो में जादुई आवाज से भौकाल मच रहा है. एक फैन ने तो बाकी फैन से अपील कर डाली है कि गान को एक ही दिन में पांच मिलियन पार कर दो.

