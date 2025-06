पांच साल से इस फिल्म को रिलीज के लिए मिल रही है तारीख पे तारीख, सातवीं बार फिर बदली डेट

पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हरि हर वीर मल्लू' एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है, जिसकी रिलीज को लेकर हाल के दिनों में कई चर्चाएं हुई हैं. यह फिल्म, जो 12 जून 2025 को रिलीज होने वाली थी, अब फिर से स्थगित होने की अफवाहों से घिरी हुई है.'हरि हर वीर मल्लू' को पवन कल्याण के फैंस के लिए एक बड़ी फिल्म माना जा रहा है. इसे ए. जोथि कृष्णा ने निर्देशित किया है, और इसमें निधि अगरवाल भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का संगीत एम.एम. कीरवाणी ने तैयार किया है, जिनकी संगीत रचना के लिए पहले से ही उच्च अपेक्षाएं हैं.

यह फिल्म 17वीं सदी के मध्य में सेट की गई है, और इसके ऐतिहासिक पहलू इसे और खास बनाते हैं. फैंस इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगा रहे हैं, खासकर पवन कल्याण की वापसी को लेकर, जो राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर रहे हैं. फिल्म की रिलीज 12 जून 2025 को निर्धारित थी, और फैंस इसके लिए तैयार थे. लेकिन हाल ही में, देरी की अफवाहें उड़ने लगीं, जिसने सभी को चौंका दिया. इन अफवाहों की शुरुआत तब हुई जब फिल्म का सेंसर प्रमाणपत्र, जो 3 जून 2025 को होने की उम्मीद थी, अचानक रोक दिया गया. सेंसर बोर्ड के सूत्रों ने पुष्टि की है कि निर्माताओं ने 4 जून या उसके बाद के दिनों के लिए कोई नई तारीख नहीं मांगी है, जिससे रिलीज में बदलाव की संभावना और बढ़ गई है.

Announced in 2020.

Postponed in April 2021.

Delayed again in 2022.

No release in 2023.

2024 elections resulted in delay.

March 28, 2025 — another postponement.

Now just 9 days from June 2025 release…

