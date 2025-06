25 सितंबर को एक्शन थ्रिलर फिल्म देखने के लिए हो जाइए तैयार, सुपरस्टार ने पूरी की शूटिंग, पहली झलक कर चुका है रोंगटे खड़े

पावर स्टार पवन कल्याण ने ‘OG' की शूटिंग खत्म कर ली है और इसी के साथ इस मोस्ट अवेटेड एक्शन एंटरटेनर ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. प्रोडक्शन हाउस DVV एंटरटेनमेंट ने ये ज़बरदस्त अपडेट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया, कैप्शन के साथ लिखा, “गंभीरा के लिए पैकअप… रिलीज़ के लिए तैयार हो जाइए… 25 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में मिलते हैं. #OGonSept25 #TheyCallHimOG #OG” सुझीत के डायरेक्शन में बनी ‘OG' एक हाई-वोल्टेज सिनेमा धमाका होने वाली है, जिसमें पावर स्टार पवन कल्याण सबकी चर्चा में छाए किरदार ‘गंभीर' की भूमिका निभा रहे हैं. इसके चलते फैंस काफी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

ओजी की ये है कास्ट और बजट

ओजी का बजट 250 करोड का बताया जा रहा है. फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी, प्रियांका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रिया रेड्डी जैसे दमदार सितारे भी अहम रोल में नजर आएंगे, और म्यूजिक का जादू रच रहे हैं जबरदस्त एस थमन! ‘RRR' जैसे ब्लॉकबस्टर देने वाले डीवीवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले दानय्या गरु और कल्याण दासरी ने इसे प्रोड्यूस किया है! और कहा जा रहा है कि ये 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है!

फैंस और ट्रेड वाले पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ तूफान की भविष्यवाणी कर रहे हैं! पावर स्टार के हिस्से की शूटिंग पूरी हो चुकी है, और अब फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन के आखिरी फेज़ में है. तो तैयार हो जाइए... 25 सितम्बर 2025 को ‘OG' सिनेमाघरों में मचाएगी सुनामी!... #TheyCallHimOG

PACKUP for GAMBHEERA…

GEAR UP for the RELEASE…



See you in theatres on 25 September 2025. #OGonSept25#TheyCallHimOG #OG pic.twitter.com/uGucg8BGgo