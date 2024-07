परिणीति चोपड़ा ने एक फोटो शेयर कर की पति राघव की तारीफ, लोगों ने निकाला उल्टा मतलब

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. वे हमेशा सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के बारे में प्यारी तस्वीरें और मैसेज पोस्ट करते रहते हैं और उनके फैन्स उन्हें देखकर देखते ही रह जाते हैं. अब परिणीति ने अपने पति के लिए एक तारीफ भरी पोस्ट शेयर की है और यह प्यार और इमोशन से भरपूर है. रविवार (21 जुलाई) को परिणीति ने इंस्टाग्राम पर राघव के लिए एक लव लेटर शेयर किया. इसमें उन्होंने उनके लिए अपना प्यार और तारीफ जाहिर की. उन्होंने सोशल मीडिया पर राघव की एक कैंडिड तस्वीर शेयर की. इसमें वह एक कैफे में बैठे हुए अपने फोन में देख रहे हैं. वह बेज पैंट और काले रंग की हाफ स्लीव जैकेट के साथ क्रीम शर्ट में दिखाई दे रहे हैं जो काले धूप के चश्मे के साथ उनके लुक को पूरा कर रहा है.

फोटो शेयर करते हुए परिणीति ने अपनी पोस्ट को सिंपल और छोटा रखा. अमर सिंह चमकीला ने लिखा, "पति की तारीफ वाली पोस्ट (मुस्कुराते हुए चेहरे और लाल दिल वाले इमोजी के साथ) आपके जैसा कोई नहीं (no one like you) (लाल दिल वाले इमोजी के साथ)." फैन्स को परिणीति का अपने पति के लिए प्यार जताने का तरीका बहुत पसंद आया. एक कमेंट में लिखा था, "बहुत प्यारा", जबकि दूसरे में लिखा था, "ओह". एक कमेंट में लिखा था, "लकी हैं आप". कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लाल दिल और दिल वाली आंख वाले इमोजी पोस्ट किए. परिणीति की पोस्ट का मतलब तो हम आपको बता ही चुके हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये बात समझ नहीं आई. एक ने लिखा, हम हम इन्हें पसंद नहीं करते, आप ही करें. एक ने लिखा, परिणीति ने ऐसा क्यों लिखा कि कोई इन्हें पसंद नहीं करता. कुल मिलाकर जिन्हें ये बात समझ नहीं आई वो कुछ का कुछ मतलब निकालते दिखे.

लंदन डायरीज

फिलहाल परिणीति और राघव लंदन में हैं. उन्हें कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच के बीच विंबलडन 2024 मेंस सिंगल फाइनल मैच इंजॉय करते हुए भी देखा गया. हाल ही में उनकी मुलाकात रियलिटी शो स्टार राजीव अदातिया से हुई. बाद में राजीव ने इंस्टाग्राम पर परिणीति के लिए एक नोट शेयर किया. एक्ट्रेस के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए, राजीव ने लिखा, ""दोपहर अच्छी तरह से बिताई. अच्छी एनर्जी.. एक अच्छे दिल वाले इंसान के साथ अच्छी बातचीत! मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुश हूं परी @parineetichopra जब तुम जैसे अच्छे दिल और सच्चे सच्चे पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग सफल होते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि अच्छे लोग हमेशा चमकते रहेंगे! कमाल की दोस्त! तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार! चमकते रहो".