Param Sundari Box Office Collection Day 3: परमसुंदरी की धीमी रफ्तार ने पकड़ा जोर, पहले वीकेंड पर वसूले इतने

Param Sundari Box Office Collection Day 3: 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी की रफ्तार पहले दिन भले ही कम थी. लेकिन दूसरे दिन इसकी कमाई में उछाल देखने को मिला. हालांकि तीसरे दिन परम सुंदरी ने सबसे ज्यादा कमाई पहले वीकेंड पर हासिल की है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 7.25 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने परम सुंदरी ने की थी. वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 9.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की.

तीसरे दिन परम सुंदरी का आंकड़ा 10.45 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. इसके बाद हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 26.95 करोड़ की कमाई फिल्म ने पहले वीकेंड़ पर हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं बजट की बात करें तो यह 40 से 50 करोड़ का बताया जा रहा है.

तुषार जलोटा द्वारा डायरेक्ट की गई परम सुंदरी की कहानी परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की कहानी है, जो दिल्ली का लड़का है और एआई एप के जरिए प्यार की तलाश में है. वहीं ये सर्च उसे केरल की लड़की सुंदरी तक पहुंचा देती है. इसके बाद दोनों की नोकझोंक से भरपूर रोमांटिक कॉमेडी शुरु होती है. फिल्म में सिद्धार्थ और जाह्नवी के अलावा मंजोत सिंह, संजय कपूर, रेंजी पानीकर, इनायत वर्मा और तन्वी राम अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.

गौरतलब है कि परम सुंदरी सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक हैं. हालांकि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा की परम सुंदरी उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होगी.