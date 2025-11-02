विज्ञापन

पंकज त्रिपाठी की मां का निधन, शोक में डूबा परिवार

पंकज त्रिपाठी की मां का निधन हो गया है. अंतिम संस्कार शनिवार (1 नवंबर) को बेलसंड में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में संपन्न हुआ.

नई दिल्ली:

जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन हो गया है. उनकी तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में ये दुखद खबर शेयर की गई. इस स्टेटमेंट में लिखा था, हमें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि श्री पंकज त्रिपाठी की प्रिय माता श्रीमती हेमवंती देवी का शुक्रवार को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड स्थित उनके पैतृक निवास पर शांतिपूर्वक निधन हो गया. वे 89 वर्ष की थीं और कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं. उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के बीच, अपने बिस्तर पर ही शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली. पंकज त्रिपाठी अपनी माता के अंतिम क्षणों में उनके पास ही मौजूद थे.

अंतिम संस्कार शनिवार को बेलसंड में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में संपन्न हुआ. त्रिपाठी परिवार इस गहरे दुख में डूबा हुआ है और सभी से विनम्र निवेदन करता है कि श्रीमती हेमवंती देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें. परिवार मीडिया और शुभचिंतकों से अनुरोध करता है कि इस शोक की घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करें और उन्हें शांति से शोक मनाने का समय दें.

