पंकज धीर के अंतिम संस्कार में सलमान खान समेत पहुंचे इतने सितारे, बेटे के साथ इस एक्टर ने दिया अर्थी को कंधा

टीवी सीरियल ‘महाभारत' में कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि वह कैंसर से जूझ रहे थे. उनके निधन से पूरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. पंकज धीर ने 80 और 90 के दशक में अपने अभिनय से घर-घर में पहचान बनाई थी. खासतौर पर ‘महाभारत' में कर्ण की भूमिका ने उन्हें अमर कर दिया था. पंकज धीर के अंतिम संस्कार में फिल्म और टीवी जगत के कई जाने-माने चेहरे पहुंचे. इस मौके पर सलमान खान भी पहुंचे और परिवार के साथ दुख साझा किया. टीवी एक्टर कुशाल टंडन और पंकज धीर के बेटे निकितिन धीर ने अपने पिता को कंधा दिया, जिसके बाद माहौल बेहद भावुक हो गया.

महाभारत के साथी कलाकार देने पहुंचे विदाई

महाभारत के उनके साथी कलाकार भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. दीप ढिल्लों, जिन्होंने महाभारत में जयद्रथ की भूमिका निभाई थी, वहां मौजूद रहे. सुरेंद्र पाल (द्रोणाचार्य), फिरोज खान (अर्जुन), और शहबाज खान (चंद्रकांता फेम) भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इसके अलावा टीवी एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य, अभिनेता मुकेश ऋषि, बी.एन. तिवारी और सुशांत सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इनके अलावा एक्टर की अंतिम विदाई में सिंगर मीका सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी देखा गया.

टीवी-फिल्मों का जाना-माना नाम थे पंकज धीर

पंकज धीर ने अपने करियर में कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया. उन्होंने बादशाह, सोल्जर, सड़क और कई पॉपुलर फिल्मों में महत्वपूर्ण किरदार निभाए. वह सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि एक सशक्त व्यक्तित्व थे, जिन्होंने इंडस्ट्री में अनुशासन और सम्मान की मिसाल कायम की. उनके जाने से न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरी इंडस्ट्री गमगीन है.